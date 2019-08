Eide Fjordbruk

Etter flere år med svært sterk vekst, og rekordomsetning i 2017, falt resultatet til Eide Fjordbruk med over 100 millioner kroner i 2018.

Selskapet omsatte for 806 millioner kroner, en reduksjon på 8 prosent fra 860 millioner kroner i 2017.

Oppdretteren fikk et driftsresultat på 132,2 millioner kroner i 2018, ned fra 236,4 millioner året før.

Utfordringer med lus og en kald vinter i 2018, førte til reduserte slaktevolum fra 14.212 tonn i 2017 til 13.082 tonn i 2018.

I 2018 ble oppdretteren, med åtte matfiskkonsesjoner og én såkalt FOU-konsesjon, kåret til Norges spenstigste vekstbedrift av Dagens Næringsliv.

2018 var også året da selskapets gründer, eier og daglig leder, Knut Frode Eide, gikk bort.

Etter flere rekordår for selskapet ventes veksten fremover å være mer begrenset, heter det i årsberetningen fra styret.

For 2019 ventes slaktevolumet å ligge på omtrent samme nivå som i 2018.

Alsaker

Alsaker-konsernet, som er konsernselskapet til Alsaker Fjordbruk, hadde i 2018 en omsetning på 1,657 milliarder kroner, som er en økning på 36 millioner kroner fra året før.

Driftsresultatet endte på 562 millioner i 2018, mens resultatet før skatt ble 563 millioner. Dette er tilnærmet stabilt sammenlignet med 2017, heter det i selskapets årsrapport.

Konsernet har 5 smoltanlegg, 23 matfiskkonsesjoner og et slakteri, og har produksjon i 13 kommuner på Vestlandet. I fjor produserte konsernet i underkant av 33.000 tonn laks, opp fra 31.000 tonn året før.

Til tross for at både produksjonsvolum og slaktevolum gikk litt opp fra 2017, beskriver Alsaker fjoråret som krevende.

Selskapet hadde mye tilveksttap i forbindelse med avlusing av laks, i tillegg til utfordringer med alger sommeren 2018 og flere tilfeller av fiskesykdommen pankreassykdom (PD).

I 2018 gikk også svært store ressurser med til forebygging og bekjempelse av lakselus. Og selskapet melder at lusenivået har ligget under grensen som er satt av myndighetene.

For første del av 2019, melder Alsaker at konsernet har slaktet litt høyere volum enn planlagt, og ligger nå over 30 prosent større volum enn på samme tid i fjor.

Les også: Nordlaks tror på lavere slaktevolum etter algeangrep

Blom Fiskeoppdrett

Blom fiskeoppdrett fikk betydelig redusert omsetning og driftsresultat i fjor, med en svikt i slaktevolum på over 2.000 tonn fra 2017.

Selskapet fikk et driftsresultat i 2018 8,6 millioner kroner, ned fra 93,8 millioner i 2017.

Omsetningen falt med 148,7 millioner kroner, fra 473,6 millioner i 2017 til 324,8 millioner kroner i 2018.

Selskapet måtte slakte ut mye fisk rundt årsskiftet på grunn av amøbegjellesykdom (AGD) og gjelleproblemer. Flere av selskapets lokaliteter kom også inn i bekjempelsessonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hjeltefjorden sommeren 2018. Til tross for at sykdommen aldri ble påvist hos selskapet, medførte det store ekstrakostnader og tidlig slakting, melder selskapet.

Oppdretterens resultat har også vært preget av fiskesykdommene PD og hjertesprekk (CMS), som sammen med redusert slaktevolum og store ekstrakostnader har ført til det svake resultatet.

I fjor høst ble også den lokale oppdretteren i Øygarden rammer da KNM «Helge Instad» forliste utenfor Stureterminalen. Få kilometer sør for havaristedet hadde Blom omlag 220.000 regnbueørret på 3,5 kilo stående som skulle slaktes om få uker. Store verdier stod på spill: Fisken var verdt 30-40 millioner kroner, og oppdrettsselskapet var redd for at fisken skulle bli skadet av forurensning fra havaristen.

Blom besluttet derfor å flytte fisken, og sendte en redning på 843.000 kroner til Forsvaret, men så langt har ikke Forsvaret villet betale.

I sin årsrapport skriver selskapet at markedsutsiktene er gode, men at styret jobber aktivt sammen med administrasjonen for å få ned produksjonskostnadene.

Blom har også investert i egen brønnbåtkapasitet gjennom selskapene Hordalaks og Thermoservice, som skal bidra til å håndtere lus, sykdom og redusere svinn.

Firda Seafood

Firda Seafood Group melder også om skuffende resultater i 2018.

Omsetningen til Gulen-oppdretteren falt 13 prosent, fra 819,9 millioner i 2017 til 713,1 millioner kroner i 2018.

Resultat før skatt endte på 165,4 millioner kroner, ned fra 224,9 året før. Selskapet opprettholder likevel en sterk driftsmargin på 24,1 prosent i 2018, ned fra 27,6 prosent i 2017.

I årsrapporten til selskapet skriver styret at selskapets produksjon og resultat ikke samsvarer med forventningene og potensialet til oppdrettsselskapet

Konsernet driver settefiskanlegg og oppdrett av laks og ørret, slakteri, fersk- og frysepakking av oppdrettsfisk, samt eksport av laks og ørret.

Også i Gulen var det biologiske utfordringer som trakk resultatet ned. Firda Seafood slet i fjor med sykdommen hjertesprekk og pankreassykdom, som har gitt negative ringvirkninger i flere år.

For 2019 venter selskapet høyere aktivitet i år enn i fjor, men skriver samtidig at de er avventende til å gjøre ytterligere investeringer på grunn av begrensningene som trafikklysordningen fører til, og en mulig innføring av såkalt grunnrenteskatt for oppdrettere.

Lingalaks

Også i Nordheimsund var oppdretterne plaget med fiskesykdommer. Lingalaks melder om et årsresultat på 75,1 millioner kroner, ned fra 118,4 millioner kroner i 2017.

Driftsresultatet endte på 97,3 millioner kroner i 2018, ned 36,8 prosent fra 153,9 millioner i 2017.

Omsetningen i selskapet var 543 millioner i 2018, ned fra 612 millioner i 2018.

I årsberetningen skriver selskapet at lusenivået ved oppdretternes lokaliteter var lave i 2018, men at de fortsatt slet med sykdom på enkelte lokaliteter.

Lav nettoproduksjon preget driftsåret i 2018, melder selskapet. Dødelighetsfaktoren i 2018 var på 8,3 prosent, som er en nedgang fra året før.

Selskapet melder også om økende produksjonskostnader de siste årene, og både styret og administrasjonen har hatt tett oppfølging og fokus på dette, heter det i årsberetningen fra styret.

I 2018 ble det solgt 9287 tonn laks fra selskapet sine driftsanlegg i Kvam, Kvinnherad og Radøy kommune. Oppdretteren driver i alt ni konsesjoner, inkludert to visningskonsesjoner. I årsberetningen skriver selskapet at produksjonsvilkårene i Hardanger og Radøy fortsatt er svært gode, og at selskapet fortsatt har god kvalitet og størrelse på laksen.

For 2019 mener selskapet at markedet for laks ser lovende ut, da det er ventet global markedsvekst fremover, og tilbudet av laks i verden er svakt økende.

Les også: Fremdeles sier kineserne nei til mye laks fra Vestlandet

Bremnes Seashore

Bremnes Seashore opplevde også kraftig tilbakegang i 2018.

Oppdretteren har settefisk fra tre anlegg, drift av 21 matfiskkonsesjoner, tre FoU-konsesjoner, et pakkeri og et foredlingsanlegg.

Selskapet fikk et driftsresultat på 253,6 millioner kroner i 2018, ned fra 477,5 millioner kroner i 2017.

Omsetningen i selskapet var 2,550 milliarder kroner, ned fra 2,544 milliarder i 2017.

Årsresultatet for 2018 var 1979,9 millioner kroner, ned fra 356 millioner året før.

Selskapet melder om god aktivitet, med økt omsetning, men redusert resultat som følge av lavere slaktevolumer, til tross for gode salgspriser. Biologiske utfordringer knyttet til virussykdommer og lus har vært den største utfordringen.

Fremover vil selskapet satse med på storsmolt, som forventer å gi vesentlig kortere produksjonstid i sjø og bedre biologisk produksjon.

Selskapet skriver i årsrapporten at de har hatt stort fokus på å håndtere lakselus, noe som har krevd store ressurser og har påvirket produksjonskostnadene negativt også i 2018. Selskapet forventer også ytterligere kostnadsøkning i første halvår i 201, som følge av høy nedlagt kostnad i stående biomasse, kombinert med lavt sesonguttak.

I slutten av august kommer de store børsnoterte oppdrettsselskapene med sine resultater for andre kvartal 2019.