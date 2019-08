Hjelpeorganisasjonene Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée, som drifter skipet, har tidligere sagt at skipet har kapasitet til mellom 200 og 250 overlevende.

Mandag ble 105 mennesker plukket opp fra internasjonalt farvann, rundt 40 nautiske mil fra den libyske kysten.

Dermed er totalt 356 mennesker berget om bord på «Ocean Viking» på fire dager, men antallet kan stige, ifølge organisasjonene. Hvor mange av dem som vil søke asyl i Europa, er ikke kjent.

Synkende gummibåt

«Ocean Viking» er et norsk beredskapsskip eid av Sotra-rederiet Høyland Offshore, og har tidligere gått på kontrakt for Equinor i Nordsjøen. Før oppdraget i Middelhavet er skipet blitt bygget om for å kunne ha migranter om bord over lenger tid.

MSF og SOS Méditerranée omtalte mandagens redningsaksjon som kritisk.

Da redningsskipet nærmet seg, begynte luften å gå ut av migrantenes blå gummibåt, som begynte å synke, ifølge nyhetsbyrået AFP, som er om bord på «Ocean Viking». Flere av passasjerene falt ut i vannet før alle ble reddet om bord i «Ocean Viking» i live.

Samtlige er menn og gutter, de fleste av dem fra Sudan. Blant de 105 er 29 mindreårige, blant dem en femåring og en tolvåring.

Norge uaktuelt

Det er uklart hvor de kan gå i land. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sa før helgen at migrantene må transporteres tilbake til Afrika og mener det er uaktuelt at Norge kan ta imot dem som «Ocean Viking» redder.

Skipet kontaktet Maltas myndigheter etter mandagens redningsaksjon. De nekter å ta imot noen av dem om bord og sier de bare er forpliktet til å ta imot folk som er plukket opp i Maltas såkalte redningssone.

«Ocean Vikings» operasjonskoordinator Nicholas Romaniuk sier de har prøvd i fem dager å få tak i den libyske kystvakten, uten hell.

Italias innenriksminister Matteo Salvini gjentok denne uka at det er «absolutt forbudt» for «Ocean Viking» eller et annet redningsskip å gå inn i italiensk territorialfarvann.

Tolv dager uten havn

Proactiva Open Arms’ redningsskip venter fremdeles på tillatelse til å legge til i en europeisk havn, tolv dager etter at den spanske organisasjonen berget 123 mennesker i Middelhavet. Den nærmeste havnen tilhører den søritalienske øya Lampedusa. Etter en ny redningsaksjon i helgen har skipet 151 passasjerer.

Hjelpeorganisasjonene har sagt gunstige værforhold i disse dager kan bidra til at flere våger seg ut på den farlige reisen over Middelhavet fra Libya. Samtidig kan den muslimske høytiden id al-adha ha ført til svekket patruljering fra libyske myndigheter på strendene i det nordafrikanske landet.