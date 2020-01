30. desember 2015 døde en oljearbeider på riggen Cosl Innovator på Troll-feltet da en bølge traff riggen. Etter denne hendelsen avsluttet Statoil (den gang) kontrakten med boreselskapet Cosl Drilling Europe.

Nå melder Dagens Næringsliv at Troll-lisensen hvor Equinor er operatør betaler 188 millioner dollar til Cosl (China Oildfield Services Limited) i et forlik i saken.

Etter ulykken kansellerte den gang Statoil kontrakten med Cosl Drilling Europe – noe som førte til at Cosl gikk til rettssak.

Les også: Den ferske COSL-sjefen mener riggselskapene på levere flere tjenester

Betalte 3,5 milliarder

I 2018 ble Equinor i Oslo tingrett dømt til å betale Cosl fire milliarder kroner etter at retten konkluderte med at Equinors kansellering av kontrakten var urettmessig. Det førte til at Equinor måtte betale den manglende leien på vel 4 milliarder kroner til Cosl, skriver Dagens Næringsliv.

Det var ettertid ikke entydig om det var en ekstraordinær bølge som traff riggen, eller om det var at riggen lå nede i en bølgedal da en ny bølge traff riggen, som forårsaket de fatale konsekvensene. En lugarrute til lugaren, hvor en oljearbeider befant seg, ble slått inn.

En oljearbeider, som arbeidet for Aker Solution, omkom i ulykken. I ettertid ble det pekt på at Cosl Innovators såkalte «air gap», avstanden mellom nederste dekk og sjø, var for kort.

Riggen fikk omfattende skader og det ble satt i verk arbeid for å utbedre andre rigger også for å hindre at lignende skulle skje.

Partene fornøyde

Dommen i 2018 ble anket av begge parter, og saken skulle tirsdag denne uken behandles på nytt i lagsmannsretten. I stedet ble det altså inngått forlik.

– Vi har inngått et forlik, og forliket innebærer at Troll-lisensen betaler Cosl 188 millioner dollar. I tillegg inngår vi en uforpliktende rammeavtale med Cosl for eventuelt fremtidig samarbeid på norsk sokkel. Vi er fornøyde med å ha fått til en løsning utenfor rettssalen, sier pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor til Dagens Næringsliv.