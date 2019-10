Det var i 2015 at den tidligere Equinor-ansatte ingeniøren pådro seg en håndskade da han skulle flytte to kasser med dokumenter på jobb.

Mannen ble tilkalt da naboavdelingen skulle flytte. To kasser som tilhørte hans avdeling sto igjen i naboavdelingen og måtte hentes for å unngå makulering. Mannen bestemte seg derfor for å flytte kassene selv, har han forklart i retten.

På vei ut av døren traff dørhåndtaket armen hans slik at hånden kom i klem. Ingeniøren mistet dermed grepet og prøvde å ta imot å ta imot kassene som veide opp mot 30 kilo med motsatt hånd, noe som førte til at leddbåndet røk.

Avslo krav

På ulykkestidspunktet var mannen ansatt i en landbasert stilling med noe reising offshore, men etter skaden har han vært ute av stand til å jobbe offshore.

Et halvt år etter hendelsen sendte ingeniøren skademelding til Storebrand, som noen måneder senere avslo kravet. Også NAV avslo å godkjenne hendelsen som en yrkesskade. Vedtaket ble videre påklaget til Trygderetten som senere stadfestet NAVs vedtak.

I den ferske dommen fra Bergen tingrett får mannen nå medhold i at skaden er en yrkesskade. Selv om det påpekes at det finnes noe tvil knyttet til bevisvurderingen, mener likevel ikke retten at forsikringsselskapet skal fratas kostnadsansvar.

– Kunne bedt om hjelp

Retten mener mannens forklaring stemmer overens med tidsnære bevis fra fagfolk. Legen som opererte mannen har i retten forklart at skaden ikke er forenelig med slitasje eller belastning over tid, men har oppstått brått og uventet.

For at hendelsen skal gi rett til yrkesskadeerstatning må det nemlig foreligge en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Slike forhold mente ikke Storebrand at det forelå i saken. Forsikringsselskapet hevdet også at flyttingen av kassene ikke var utenfor mannens arbeidsoppgaver, slik han selv mener, og at han kunne bedt andre kolleger om hjelp for å redusere skaderisikoen. Tingretten mener imidlertid at det foreligger en «plutselig og uventet ytre hendelse», og at vilkårene for arbeidsulykke og yrkesskade dermed er oppfylt.

– Grundig dom

Storebrand dømmes til å betale 160.495 kroner i sakskostnader til den tidligere Equinor-ansatte ingeniøren. Det er foreløpig ikke kjent om forsikringsselskapet anker dommen.

Mannens advokat, Bjørn Eirik Ingebrigtsen er fornøyd med utfallet.

– Denne saken handlet om å få avklart at skaden faller inn under yrkesskadeerstatningsloven. Det er en grundig og god dom, og vi er så klart enig og fornøyd med resultatet, sier han til Sysla.

Ingebrigtsen vil ikke uttale seg om de økonomiske konsekvensene av utfallet, men påpeker at dette er noe det vil tas stilling til dersom dommen blir stående.

Sysla har vært i kontakt med advokaten til Storebrand Forsikring AS, men har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar.