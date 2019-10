Mandag offentliggjorde regjeringen neste års statsbudsjett. I dokumentet kommer det også informasjon om hvordan det går med prosjektene som er under utbygging på norsk sokkel.

Oversikten viser at skandalprosjektet Martin Linge sprekker med ytterligere 7,9 milliarder kroner. Totalt er prosjektet 25,7 milliarder kroner dyrere enn de 30,4 milliardene som var estimert i utbyggingsplanen. Det betyr at prosjektet blir 85 prosent dyrere enn planlagt.

Martin Linge-utbyggingen er dermed en av de største skandaleutbyggingene på norsk sokkel noensinne. Til sammenligning sprakk Goliat med over 18 milliarder kroner og kom opp i rundt 50 milliarder. Med nye investeringer i 2018 er tallet oppe i 53 milliarder kroner for Goliat.

Utsatt oppstart

I en pressemelding kommenterer Equinor den enorme kostnadssprekken:

– For Equinor er det aller viktigste at vi starter opp en sikker plattform. Martin Linge er et krevende prosjekt, og arbeidsomfanget har økt, det medfører økte kostnader og at det går noe mer tid før vi kan starte produksjon, sier konserndirektør Anders Opedal i meldingen.

Oppstarten for Martin Linge feltet er allerede utsatt med om lag fire år. De siste beregningene tilsa at produksjonen ville starte i første halvår neste år, men oppstarten er igjen utsatt. Nå planlegger Equinor å starte produksjonen i tredje kvartal neste år.

Equinor overtok i fjor som operatør for Martin Linge etter franske Total. Da var prosjektet allerede forsinket og dyrere enn planlagt.

– Sammenkobling og ferdigstilling av Martin Linge er en enorm oppgave, men både vi og leverandørene våre jobber beinhardt for å komme i mål så vi kan starte opp en sikker plattform, sier Opedal.

Njord-smell

Også Njord future, et annet Equinor-prosjekt, sprekker kraftig. Selskapet oppgraderer Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo for at de skal være i drift i 20 år til. Prosjektet blir nå 4,3 milliarder kroner dyrere enn ventet og har et totalt kostnadsestimat på 20,3 milliarder kroner.

I meldingen skriver Equinor at det har blitt nødvendig med mer omfattende utskiftninger enn man trodde.

Saken oppdateres.