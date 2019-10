Tirsdag meldte DOF at hovedaksjonær og styreleder Helge Møgster åpner for å skyte inn ny kapital i selskapet, gitt at det blir enighet med långiverne om en «tilfredsstillende refinansieringsløsning».

Samtidig ber selskapet om en utsettelse på et avdrag i et obligasjonslån fra oktober til desember, og selskapet er også i diskusjoner om en ny utsettelse av en banklånsinnbetaling, som allerede er utsatt til 28. november.

Les mer: Klar for å skyte inn nye 200 millioner kroner i skadeskutte DOF

Utsettelsene vil selskapet bruke til å jobbe for å finne en langsiktig finansieringsløsning som inkluderer både aksjonærene, bankene og obligasjonseierne.

Har tro på løsning

Konsernsjef i DOF, Mons Aase, sier han har tro på at partene skal komme frem til en enighet.

– Vi har tro på en løsning, men vi kan ikke garantere noe, sier han til Sysla.

Det beste estimatet for når en løsning kan foreligge er i fjerde kvartal i år, skriver selskapet i meldingen.

Dette er saken: Dette står på spill i DOF

Samtidig som styreleder og hovedaksjonær Helge Møgster har garantert for 200 millioner kroner i frisk egenkapital til selskapet, skriver selskapet i meldingen tirsdag at de vil jobbe for at alle aksjonærene likebehandles.

Hvorvidt det betyr at emisjonsbeløpet kan overstige 200 millioner kroner ønsker ikke Aase å kommentere.

Det er ikke kjent om Frederik Mohn ønsker å delta i emisjonen det nå åpnes for. Mohn er sammen med Helge Møgster hovedeier i DOF gjennom det felles investeringsselskapet Møgster Mohn Offshore. Mohn meldte seg ut av styret i DOF og DOF Subsea i september. (se faktaboks)

Fakta Forlenge Lukke Egenkapitalen i DOF For to år siden, i november 2017, annonserte DOF at selskapet ville hente inn 500 millioner kroner i en emisjon. 400 av disse skulle komme fra Møgster Mohn Offshore, et selskap eid 66,4 prosent av Helge Møgster og 33,6 prosent av Frederik Mohn. Formålet med den emisjonen var å øke eierandelen i datterselskapet DOF Subsesa, fra 51 til 56 prosent. Den andre eieren i DOF Subsea, First Reserve Fund, reduserte samtidig sin eierandel fra 49 til 35 prosent. First Reserve Fund har i lengre tid ønsket å komme seg helt ut av investeringen i DOF Subsea. Det er ikke kjent om Mohn ønsker å delta i emisjonen det nå åpnes for. Mohn meldte seg ut av styret i DOF og DOF Subsea i september.

Aase vil heller ikke utdype når selskapet venter at bedringen av markedet vil finne sted, og dermed hvor mye rom kreditorene må gi.

– Det er naturlig at vi jobbet ut fra et anslag på markedsutviklingen, men jeg har ingen kommentarer utover det som står i meldingen, sier Aase.

Har en plan

Analytiker Sven Sele i Clarksons mener det er mer sannsynlig at DOF får til en løsning nå enn det var tidligere.

– Selskapet har nå lagt frem en plan der alle parter må bidra, inkludert aksjonærer, banker og obligasjonsholdere. Nå må de bare få den gjennom, sier Sele til Sysla.

Han ser for seg utsettelser av bankinnbetalinger og obligasjonsgjeld som en del av løsningen, i tillegg til de friske pengene fra Møgster og eventuelt andre aksjonærer.

– Den foreslåtte løsningen innebærer nok trolig endringer i lånebetingelser og lettelser i betjeningen av bankgjelden, samt forskyvning av obligasjonsgjeld og friske penger fra aksjonærene slik at selskapet oppnår runway (likviditet til å klare å betjene sine forpliktelser fremover, red.anm.) fram til markedet har bedret seg, sier Sele til Sysla.