Ifølge Reuters har Equinors markedsandeler for gass i Europa blitt redusert fra 38 prosent til 33 prosent i perioden oktober 2018 til august 2019. Det er første gang på fire år at Equinor opplever nedgang i gasseksporten til Europa, skriver Stavanger Aftenblad.

Også den russiske gassgiganten Gazprom taper terreng på rørgass til Europa. Fra oktober 2018 til august 2019 falt Gazproms andel i det europeiske gassmarkedet med 1 prosent til 32 prosent, det var den første år-til-år-nedgangen siden 2014-15.

Konkurransedyktig?

– Hvordan vurderer Equinor konkurransesituasjonen for gass til Europa?

– Gassmarkedet er fortsatt preget av at tilbudssiden er sterkt, og vi har forventet en økende LNG-eksport fra USA til Europa. Dette skyldes en betydelig oppbygging av eksportkapasitet i USA, men også fordi etterspørselen i Asia har vært godt dekket blant annet på grunn av en mild vinter, sier pressekontakt Eskil Eriksen til Aftenbladet.

– Hvordan skal Equinor håndtere konkurransen fra økende LNG i markedet?

– Vi mener norsk gass vil være konkurransedyktig i det europeiske markedet. Vi produserer på dørstokken til markedet med en velutviklet og fleksibel infrastruktur for gasseksport til Europa. Equinor er også godt posisjonert til å møte økt global gassetterspørsel.

– Hva betyr dette for eksempel som felt som Aasta Hansteen?

– Aasta Hansteen åpner opp et nytt område for gasseksport på norsk sokkel, og vi har et langsiktig perspektiv på utviklingen av dette området. Vi tror at også områdene rundt Polarled-rørledningen vil bidra til konkurransedyktig gass fra Norge til Europa i fremtiden, påpeker Eriksen.

Tydelig trend

Når pila for Equinors markedsandeler nå peker nedover, skyldes det først og fremst den billige LNG-en som kommer til Europa, skriver Reuters. Med stort tilbud av LNG, har prisen for gass falt i det kortvarige spot-markedet. Også et fall i den nederlandske gassproduksjonen har bidratt til økt rom for LNG til Europa.

Oppsvinget av LNG til Europa er en del av den tydelige trenden som analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger også ser. Dette er drevet hovedsakelig av mer tilgang på LNG fra Russland og USA samt lavere etterspørsel etter LNG i Asia. Det forventes også et meget høyt nivå for når det gjelder beslutning av nye LNG prosjekter i år.

Gassproduksjonen fra norsk sokkel i år er 1,5 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Videre er gassetterspørselen omlag den samme i Europa, men gass har økt andel i produksjon av kraft på 10 prosent i år på bekostning av kull.

– Til tross for lavere gasspriser har Equinor alt i alt solgt mye gass og oppnådd relativt gode priser grunnet kontraktsstrukturen. Men skal Norge beholde vår gassandel i Europa i årene framover, er vi avhengige av at nye gassfelt finnes og bygges ut eller at en tømmer gassmaskinen Troll raskere, sier Guldbrandsøy.

Mindre penger til Staten

I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i mai i år viste at Staten regner en snittpris på 2,20 kroner per standardkubikkmeter gass. Til nå i år har prisene ligget mellom 25 og 30 prosent lavere. Analytiker Tore Gulbrandsøy sa til Aftenbladet i juli at prisene til nå i år hadde vært vel 27 prosent under det staten regner med, noe som gir store utslag i Statens gassinntekter for 2019.

– Hvis vi antar at gassprisen i snitt ligger prosentvis like lavt for andre halvdel som i første halvdel av 2019 sammenlignet med 2018 og ser bort fra indeksering mot andre energikilder, kan inntektsreduksjon fra gass bli om lag 35 milliarder kroner mindre enn det som er budsjettert, forklarte Guldbrandsøy til Aftenbladet.