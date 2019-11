MacGregor er ikke enig i Nekkars beregning av den endelige kjøpsprisen for eiendelene som ble solgt til det finske selskapet i sommer.

Les mer: TTS selger nær hele virksomheten til finske MacGregor

TTS, som senere skiftet navn til Nekkar, solgte mesteparten av virksomheten til finske MacGregor for 840 millioner kroner. Den endelige salgssummen skulle imidlertid baseres på finansregnskapet pr 31.07.2019 når dette ble ferdigstilt.

Les også: Nekkar utvikler lukket oppdrettsanlegg som skal være lusefritt

Nekkar presentert de endelige tallene for MacGregor, inkludert en beregnet endelig kjøpspris for eiendelene, og har nå blitt informert om at MacGregor mener kjøpsprisen er rundt 240 millioner for høy.

Nekkar mener deres tall er korrekt, og vil motstride kravet fra MacGregor.