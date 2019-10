Det melder hovedredningssentralen (HRS).

Kvart på ni meldte HRS a en russisk isbryter har meldt mayday vest for Ålesund. Årsaken skal være maskinstans. 33 personer er om bord, og det er full storm i området, skriver Hovedredningssentralen. Meldingen kom inn 06:36.

Et redningshelikopter har vært over skipet, og slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake, heter det i den første meldingen.

Ventet på værvindu

– De holder seg i området og avventer slepekapasitet, sier redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Et redningshelikopter er sendt ut, men den russiske isbryteren ønsker ikke at mannskapet evakueres, ifølge Øversveen.

– De venter nå på et værvindu slik at de kan komme seg inn mot land i løpet av ettermiddagen. Per nå har de fremdrift på maskineriet, så det er ikke akutt fare, sier redningsleder Edvard Middelthon til VG.

Han sier de vil forsøke å slepe isbryteren inn mot land i ettermiddag. Båten var på vei nordover langs kysten.

Klokken halv ti melder Hovedredningssentralen at skipet nå har fått start på to av fire hovedmaskiner, og har manøvreringsevne.

“Ingen personer er skadet eller savnet. Vi avventer et værvindu i ettermiddag”, heter det i en Twittermelding fra HRS.

Kalte hjem helikopter

Båtene Boa Heimdal, Far Sigma og K/V Bergen er underveis, dersom situasjon endres. Redningshelikopter har returnert Florø.

– Redningshelikopteret har nettopp landet. Situasjonen er slik vi ser det nå under kontroll siden de har fått to av fire motorer i gang. Vi har to båter på vei, i tillegg til kystvakten, sier Edvard Middelthon, redningsleder i Hovedredningssentralen til Sysla.

Nå venter de på at været skal løye.

– Vi tror at den skal klare å komme seg inn til land i ettermiddag, sier Middelthon.

Redningssentralen har lagt ut en video fra redningshelikopteret: