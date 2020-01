Siden fabrikken på Hordvikneset startet produksjonen i 1946, er det blitt levert mer enn 7000 motorer fra Bergen Engines, som eies av Rolls-Royce.

Da BT besøkte fabrikken i april 2019 hadde fabrikken i Åsane vært gjennom fem tøffe år. Med oljeprisfallet i 2014 forsvant etterspørselen etter skipsmototrer til offshoresektoren nesten over natten. I årene frem mot oljeprisfallet gikk nesten alt de produserte til denne sektoren.

I 2019 solgte de imidlertid like mye landbasert utstyr som skipsmotorer.

– Det gjør oss mye mindre sårbare, sa fungerende administrerende direktør, Jon Erik Røv til BT.

Åtte måneder seinere, like før jul, ble likevel de ansatte samlet til nok et allmøte. Tema var sluttpakker.

– Syklisk bransje

– Vi er i en syklisk industri og det betyr vi må ha et kontinuerlig blikk på kostnadene våre, og sånn det ser ut for 2020, må vi tilpasse kostnadene noe. Det betyr at vi også må se på bemanningen, forklarer HR-direktør Tove Lunde.

Hun understreker at i første omgang er det gått ut et frivillig tilbud til en begrenset gruppe eldre arbeidstakere som kvalifiserer til AFP.

– Det første vi gjør er at vi lar være å forlenge vikariater og midlertidige ansatte. Vi lar også være å erstatte naturlig avgang, sier hun.

Bergen Engines Den eneste gjenværende, norske produsenten av skipsmotorer og større industrimotorer.

Den første motoren ble levert fra det som seinere skulle hete Bergen Mekaniske Verksted (BMV) i 1855.

I 1946 begynte BMV å bygge dieselmotorer.

Siden den gang er det bygget ny fabrikk på Hordvikneset i 1971, og den første gassmotoren ble levert i 1991.

I 1999 ble selskapet en del av Rolls-Royce og fra 1. juli 2013 et datterselskap av Rolls-Royce Power Systems AG med tyske Daimler inne på eiersiden.

Siden 1946 har Bergen Engines bygget over 7000 motorer, hvorav over 5000 fortsatt er i drift.

Bedriften leverer gass- og dieselgeneratorer som gir en effekt på mellom 1400 og 12.000 kW.

I fjor ble Rolls-Royce Marine solgt til Kongsberg for 5,6 milliarder kroner, mens Rolls-Royce beholdt Bergen Engines i sin portefølje.

Salget av motorer til det maritime markedet skjer nå gjennom Kongsberg Maritime, mens salgene til landmarkedet skjer fra Hordvikneset.

Fortsatt optimist

Ved utgangen av november 2019 var det totalt 771 ansatte ved Bergen Engines i Åsane.

Lunde vil ikke kommentere antall sluttpakker de har tilbudt.

– Vi har ikke tallfestet totalt sett, men vi ser at vi må justere bemanningen. Og så håper jeg vi kommer så langt som mulig med naturlig avgang og frivillighet, sier hun.

– Hva skjer om dere ikke klarer det?

– Nå justerer vi løpende, og foreløpig med frivillighet. Dette må også sees i sammenheng med resultater og nye kontrakter.

HR-direktøren legger til at den gryende optimismen som var å spore på fabrikkgulvet for snart et år siden, fortsatt er der.

– Vi er fortsatt optimistisk, og har fortsatt en balansert portefølje, men vi har som sagt et behov for å tilpasse kostnadene, sier hun.

Bekymrede medlemmer

Idar Bruvik er klubbleder for Fellesforbundet hos Bergen Engines, den største fagforeningen på fabrikken. Han bekrefter at klubbene ble informert om at pakkene kom, men utover det vil han ikke si så mye.

Han vil heller ikke bekrefte antallet pakker som er tilbudt, men kan bekrefte at det ble tallfestet på møtet.

– Når bedriften i et allmøte går ut med et tall, er det klart at en del av mine medlemmer blir bekymret. De siste ble jo ansatt så seint som i løpet av fjoråret, sier han.