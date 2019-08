Ikke siden år 2000 har nedgangen i antall skipsforlis vært så sterk sammenlignet med året før. Det kommer frem i forsikringsselskapet Allianz sin nyeste rapport om sikkerhet til sjøs.

Tallene viser at 46 skip over 100 bruttotonn gikk tapt i 2018. Det var til sammenligning mer enn fire ganger så mange tap av skip i år 2000, da hele 207 skip sank i løpet av ett år, skriver selskapet.

De fleste fartøy som sank i 2018 var lasteskip (15 skip) og fiskefartøy (11 skip).

«Det nye Bermuda-triangelet»

Den globale «hotspot» for skipsforlis former en trekant mellom sørlige Kina, Indonesia og Filippinene. Hele et av fire skip som gikk tapt i 2018, sank i dette området. I 2017 sank hele 30 skip i triangelet, som er et travelt sjøfartsområde, deriblant den gamle englandsbåten «MS Jupiter».

Britiske medier som Sky News, The Times og Daily Mail har døpt området «Det nye Bermunda-triangelet», etter det sagnomsuste området mellom Florida, Puerto Rico og Bermuda.

Antallet skip som synker på verdensbasis har imidlertid sunket kraftig i 2018 sammenliknet med året før. Gjennom hele 2017 var det mer enn dobbelt så mange tap, da hele 98 skip gikk tapt.

Forklaringen på den sterke nedgangen ligger blant annet i forbedret skipsdesign og tilknyttet teknologi, strengere reguleringer og forbedringer i hvordan man vurderer risiko, ifølge Allianz.

I tillegg bidrar en roligere orkan- og tyfonsesong til tryggere seilingsforhold.

– Mer robuste sikkerhetssystemer og prosedyrer på skipene hjelper til med å hindre at maskineri bryter sammen og at andre feil eskalerer til katastrofer, heter det i rapporten.

Det største skipet som sank i 2018 var Panama-registrerte «Sanchi», en suezmax oljetanker på 85.000 bruttotonn.

Fartøyet kolliderte med bulkskipet «CF Crystal» rundt 160 nautiske mil utenfor den kinesiske kyst den 6. januar. Skipet var lastet med 136.000 tonn naturgasskondensat, og var på vei til Sør Korea da den katastrofale ulykken skjedde.

Kollisjonen førte til en alvorlig brann før skipet sank åtte dager etter kollisjonen. Hele mannskapet på 32 personer omkom i ulykken.

Se listen i faktaboksen under for de største skipene som sank i 2018:

Fakta Forlenge Lukke «Sanchi», 85.462 bruttotonn tankskip Ming», 38.403 bruttotonn bulkskip «Raysut II», 10.880 bruttotonn bulkskip «SSL Kolkata», 9.956 bruttotonn containerskip «JBB Rong Chang 8», 6.200 bruttotonn mudringsfartøy «Autoexpress 2», 5.419 bruttotonn passasjerskip «Shahin», 4.759 bruttotonn RORO-skip «Shine Luck», 3.274 bruttotonn kjemikalietanker «Berra G», 2.995 bruttotonn lasteskip «Canci Ladjoni 3», 2.076 bruttotonn lasteskip Kilde: Allianz Safety and Shipping Review 2019

Motorhavari største årsak til krav

Samtidig som antall tapte skip er synkende er antall registrerte hendelser i løpet av fjoråret omtrent på nivå med 2017. Hele 2698 hendelser ble registrert i løpet av året, og 40 prosent av disse gjaldt feil på eller havari av maskin.

Kostnadene ved denne typen hendelser er store. I løpet av de siste fem årene har det kommet inn krav på mer enn en milliard dollar, ifølge forsikringsselskapet.

Flere rederier installerer nå sensorer på kritiske deler av motoren for å kunne håndtere feil tidligere, og dermed kunne unngå stans i seilingen. Blant annet har Bergensrederiet Grieg Star tatt i bruk et såkalt «Vessel support centre» hvor de får sanntidsdata fra alle sine skip.

Ekstremvær skaper nye utfordringer for sikkerhet til sjøs

– Klimaforandringene gjør at det åpnes nye ruter i områder som tidligere ikke har vært tilgjengelige, som for eksempel Arktis. Dette vil gi utfordringer med tanke på redningsoperasjoner for store skip i områder langt fra assistanse i en nødsituasjon, skriver Allianz.

Ifølge rapporten ble det registrert 46 hendelser i Arktis i 2018, hvor halvparten av hendelsene var relatert til motorproblemer.

Også i andre deler av verden skaper klimaforandringer større risiko for ulykker, mener selskapet

Blant annet har endrede værmønster ført til flere grunnstøtinger og kollisjoner, som følge av uvanlig høy vannstand etter store mengder regn i sommersesongen rundt USA. I Europa har man opplevd det motsatte med unormal lav vannstand i Rhinen og Elbe.