Det melder islandske medier mandag.

Dermed blir EUs tredje energimarkedspakke del av EØS-avtalen og vil gjelde også for Norge.

Vedtaket på Island kommer etter 150 timer med debatt i Alltinget, noe som er ny rekord, skriver Rúv. I alt 46 av de folkevalgte endte til slutt opp med å si ja til energimarkedspakken, mens 13 stemte mot.

Det islandske samtykket betyr at siste hinder er ryddet av veien for norsk deltakelse i Acer.

Fakta Forlenge Lukke Acer EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer ) ble grunnlagt 3. september 2009.

) ble grunnlagt 3. september 2009. Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet. Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer , skal tas inn i EØS-avtalen.

, skal tas inn i EØS-avtalen. Stortinget stemte torsdag 22. mars for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Formelt skal Stortinget behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen.

Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig. Kilde: NTB

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge mener det er bra at prosessen, som har vart i ti år, nå er i havn.

– Ro rundt EØS-avtalen er avgjørende for at vi skal kunne utvikle norsk fornybarnæring og øvrig industri. Som en liten, åpen økonomi med kraftoverskudd i de fleste år, er det åpenbart at vi må kunne handle med kraft for å utnytte verdiene i vårt kraftsystem. Grensekryssende handel med Norden og Europa krever harmoniserte regler, enten det dreier seg om fisk, aluminium eller kraft, sier Kroepelien i en pressemelding.

Han håper debatten om “Ren energi-pakken”, som ble vedtatt av EU i vinder og nå skal behandles politisk i Norge, vil blir “mer opplyst og mindre innadvendt”.