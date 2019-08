Petoro forvalter statens egne eierinteresser på norsk sokkel og er partner på 35 felt på norsk sokkel.

Fakta Forlenge Lukke Petoro Forvalter statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).

Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, da Statoil ble børsnotert, og er et statlig aksjeselskap.

Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltakerandeler i olje og gass, overvåke Equinors salg av olje og gass produsert fra statens andeler, og føring av regnskap for staten.

Partner på 35 felt, men aldri operatør. Eierandeler i 200 letelisenser.

Overførte 120 milliarder kroner til statskassen i 2018.

I årets første halvår overførte selskapet 59 milliarder kroner til oljefondet. Det var tre milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

– Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye. Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger, sier Petoro-sjef Grethe Moen i en pressemelding.

Framgangen skyldes blant annet at oljeprisen, målt i norske kroner, var noe høyere enn i fjor. Dermed ble resultatet bedre til tross for at Petoros produksjon var lavere.

Petoro overførte i fjor 120 milliarder kroner til statskassen. Det var en økning på 38 prosent fra 87,2 milliarder i 2017. Resultatet hadde ikke vært bedre siden 2013. Høyere olje- og gasspriser var den klart viktigste årsaken.

Kostnadene økte imidlertid i fjor også for første gang siden oljekrisen. Utviklingen fortsatte i årets første halvår. Driftskostnadene økte med to milliarder kroner sammenlignet med første halvår i fjor.

Grethe Moen har tidligere uttrykt bekymring for at kostnadene er på vei opp igjen.

– Vi er nødt til å få ned kostnadene ytterligere. Det gjelder spesielt for oss som sitter på mange gamle og store felt som har produsert i 20–30 år, sa Moen til Sysla tidligere i år.