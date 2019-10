Analyseselskapet Rystad Energy har evaluert samtlige nye oljeinvesteringer siden 2010, og kommet frem til at de fleste investeringene ikke har generert noen form for verdi for oljeselskapene.

– I snitt har prosjektene hatt negativ avkastning, sier Espen Erlingsen, sjef over oppstrømsaktivitet i Rystad Energy, til Sysla.

Les også: Tror oljeservice går inn i resesjon fra neste år

Dermed kan flere år med offshore-investeringer vise seg å ha vært «verdiløse», ifølge analysebyrået.

– Mellom 2010 og 2014 investerte oljeselskapene i rundt 3000 nye oljefelt. Vi estimerer at omtrent 800 ikke har skapt verdi, sier Erlingsen.

Skylder på lav oljepris og høye kostnader

Offshore-investeringene fra lete-og produksjonsselskapene mellom 2010 og 2012 har «så vidt generert noen form for verdi», skriver Rystad i en pressemelding.

Videre skriver analyseselskapet at investeringene mellom 2013 og 2014 ikke har vært verdiskapende i det hele tatt.

– Det er vanskelig å få noen verdiskapning fra prosjektene fra 2014, sier Erlingsen til Sysla.

For at oppstrømsselskapene skal tjene penger på disse prosjektene må oljeprisen øke til 70 dollar per fat, heter det i meldingen. Onsdag formiddag handles et fat olje til 61,50 dollar.

Les også: Tror oljeinvesteringene i Brasil passerer Norge om to år

– Høye utviklingskostnader kombinert med lave oljepriser har begravd profitten på disse prosjektene, sier Erlingsen.

– Prosjektene mellom 2010 og 2014 har ikke skapt verdier på grunn av en dårlig kostnadsstruktur. Feltene fra denne perioden ble godkjent da oljeprisene handlet til over 100 dollar fatet og investeringsaktiviteten var rekordhøy. Disse to elementene førte til økte kostnader innen lete-og produksjonsindustrien, som dro opp utviklingskostnadene, forklarer han.

– Kontantstrømmen er blitt mye bedre

De siste årene har det dog sett langt lysere ut for oljeselskapene. Kostnadsstrukturen i offshoreindustrien endret seg totalt fire år tilbake som følge av lavere riggrater, simplifisering av nye prosjekter og effektivitetsgevinster.

– Med kostnadsendringene fra 2015 frem til i dag er nyere prosjekter i en mye bedre posisjon til å tjene penger enn tidligere investeringer. Det illustrerer hvordan selskaper som investerte gjennom nedgangsperioden i oljeindustrien har klart å skape verdier, selv i en tid med lave oljepriser, sier han.

Dermed vil investeringer som er blitt gjort etter 2015 og 2016 ha en «veldig høy avkastning».

– Vi ser at både økonomien i feltene og kontantstrømmen til offshorespillerne er blitt mye bedre i dag. Det er et godt signal for offshore-verdenen, sier han.

Fremover forventer Rystad en moderat økning i offshoreaktiviteten, mens oljeserviceselskapene fortsatt vil slite som følge av lavere kostnader.