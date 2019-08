Rundt 30 kilometer fra oljefunnet Wisting, og 350 kilometer nord for Hammerfest, oppdaget Equinor et oljefunn rundt 1,5 kilometer under havbunnen, i utvinningstillatelse 855.

«Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig videre oppfølging.», skriver oljedirektoratet.

– Lønner seg å være tålmodig

Det tilsvarer rundt 19 til 62 millioner fat med olje. Til sammenligning mener OMV Norge, som er operatør på Wisting, at feltet kan gi hele 440 millioner fat olje.

Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel, blir oppmuntret av resultatet fra letingen.

– Dette funnet viser at det kaster av seg å være tålmodig og bruke læring fra tidligere brønnresultater, sier Ashton.

Letingen etter olje og gass i Barentshavet pågår for fullt. Er det et økonomisk sjansespill? Hør mer om dette i denne episoden av «Det vi lever av»:

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelsen som ble tildelt i 2016, og er nå permanent plugget og forlatt.

Det var boreriggen West Hercules som boret brønnen. Den borer for tiden en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 796 for Equinor.