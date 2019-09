Fredag morgen var det klart at Equinor får bygge verdens største havvindpark. Sammen med partner SSE får den norske energigiganten utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen.

25 prosent bedre enn forventet

Totalt seks offshore vind-prosjekter var omfattet av tildelingsrunden som ble offentliggjort fredag. Lavest balanse pris har Equinor-prosjektet Dogger Bank Wind.

Britene har gjennomført sin tredje tildelingsrunde for offshore vind-kontrakter (Contracts for Difference forkortet til CfD). Denne gang er den såkalte balanseprisen, prisen utbyggerne må ha for å tjene penger, presset ned til 39,65 pund MWh, en reduksjon på nesten 30 prosent sammenlignet med den andre CfD-auksjonen som ble holdt i 2017.

Balanseprisen for Dogger Bank-prosjektet er 25 prosent under forventningene, skriver Jørgen V. Bruaset, senioranalytiker på energi i Nordea i en analyserapport fredag.

«De annonserte balanseprisene er nær 30 prosent lavere enn i forrige tildelingsrunde i 2017, noe som delvis representerer lavere kostnader på grunn av skalerbarhet og teknologisk utvikling, men også økt konkurranse fra oljeselskaper og strømselskaper som vil spre risikoen i energimarkedet.”

– En britisk suksesshistorie

– Offshore vind er en britisk suksesshistorie, med nye prosjekter til rekordlave priser som skaper nye muligheter for arbeidsplasser og økonomisk vekst når vi forlater EU, sier fornybarminister Kwasi Kwarteng ifølge en pressemelding.

På 30 år kan det da skapes verdier for 69–117 milliarder kroner og sysselsettes 74.300-128.400 årsverk i Norge. Det betyr opptil 4280 personer i sving per år. Til sammenligning var drøyt 2400 personer knyttet til verdikjeden i vindkraft i 2017 i Norge, ifølge rapporten som er laget av Menon Economics på oppdra for Norwegian offshore wind Cluster.