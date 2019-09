28. desember i fjor mistet reketråleren «Northguider» kontrollen ved Hinlopenstredet på Svalbard og drev på land. Se video lengre nede i saken.

Mannskapet på 14 ble evakuert i en redningsaksjonen som Sysselmannen på Svalbard beskriver som «helt på grensen av det forsvarlige for å berge liv».

Siden den gang har vraket ligget på grunn, fastfrosset i et av verdens mest utilgjengelige og ugjestmilde områder.

– Isen flytter seg raskt

Båten er erklært et vrak, og må tettes og forsterkes fordi den skal rettes opp og trekkes ut på dypere vann. Når den er klar, skal den slepes til Longyearbyen, og deretter til Bergen, hvor den skal hogges opp.

7. august startet fjerningen av den havarerte reketråleren fra Hinlopenstredet. Forsikringsselskapet Gard har leid inn det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage til å fjerne vraket.

Se video av båten tatt for et par uker siden under:



Dårlig vær i området fører nå imidlertid til forsinkelser i arbeidet, opplyser Kystverket.

– Vi er i tett kontakt med Gard og Smit Salvage, og mottar løpende rapporter fra dem. Den siste tiden har det vært kraftig vind i området opp mot 50–60 knop enkelte dager. Dette har ført til at mannskapet har måttet søke ly i nærområdet, for så å reise tilbake for å jobbe når været har roet seg, sier seniorrådgiver i Kystverket, Lill Veronika Benjaminsen, til Sysla.

Den kraftige vinden har ført med seg drivis både fra sør og nord inn i Hinlopenstredet hvor vraket ligger, noe som har gjort arbeidet ekstra krevende.

– Man har erfart fra tidligere at isen flytter seg veldig raskt i dette området, sier Benjaminsen.

Fortsatt tid til å fjerne vraket

På tross av de krevende værforholdene skal det ifølge Kystverket fremdeles være tid til å fjerne vraket før vinteren kommer.

– Statistisk sett skal det være greie arbeidsforhold mellom august og oktober, men mørket blir jo et større problem jo mer tid som går. Hvor lang tid det vil ta før vraket kan slepes er umulig å si når været er så utfordrende, sier Benjaminsen.

Bergingsselskapet har blant annet måtte ta hensyn til vær- og isforhold og det rike dyre- og fuglelivet i Hinlopen når de skulle planlegge aksjonen, som tidligere er anslått å ta i overkant av 30 arbeidsdager.

– Når de har hatt gode perioder å jobbe i, har arbeidet vært svært effektivt og gått raskere enn forventet, men de har vært jevnt plaget med vær og vind hele tiden, særlig nå i senere tid, sier Benjaminsen.