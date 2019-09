Equinor har mobilisert to skip med 42 personer fra Louisiana i USA til South Riding Point-terminalen på Bahamas.

De to skipene er lastet med oljelenser og hundrevis av absorberende materialer, oljeskimmere, pumper, mindre båter og verneutstyr. Det første skipet ankom terminalen tirsdag kveld, mens det andre er ventet torsdag.

Til sammen jobber rundt 200 personer med responsen på Bahamas, i USA og i Norge, opplyser Equinor i en oppdatering onsdag. Terminalen ble skadet da orkanen Dorian herjet Bahamas forrige uke, og det ble observert olje på bakken på terminalområdet og i omkringliggende områder.

Da Aftenposten var ved Equinors anlegg på South Point på tirsdag var det imidlertid ingen tegn til at opprydning var i gang i skogsområdet rundt anlegget.

Onsdag beskriver selskapet situasjonen som fortsatt “svært krevende”.

– Vi forventer en betydelig økning i aktiviteten på anlegget de neste 24 timene, og har satt igang en betydelig mønstring av utstyr fra andre steder, spesielt Florida i USA, som vi kan mobilisere dersom det vil være nødvendig, sier Erik Haaland, talsperson for Equinor, til Sysla.

Skade på oljetanker

Equinor har fått skade på oljetanker på terminalomårdet. To lastebiler har startet oppsamling og transport av oljeansamlinger på bakken til en av tankene på terminalen.

Olje fra de skadede tankene blir flyttet over i andre tanker. Selskapet har fortsatt ikke noe anslag på volumet som er sluppet ut.

– Det viktigste for oss nå er å sikre utslippene som er på vårt eget anlegg, sier Haaland til Sysla.

Equinor hadde 54 ansatte da orkanen traff øyen Grand Bahama i forrige uke. Equinor har tidligere opplyst at alle de ansatte er i sikkerhet og blir ivaretatt.

Observert olje i sjøen

Eqinor opplyser videre at de har identifisert “potensielle produkter” i åpent hav 70-80 kilometer nord-øst for terminalen, nær Little Abaco Island. Det er også indikasjoner på at produktene kan ha truffet en del av kystlinjen, skriver selskapet i en oppdatering.

Haaland sier det ikke er tegn til at lekkasjen stammer fra selskapets anlegg.

– Dette ligger ganske langt nord, på andre siden av øyen fra der vår terminal ligger. Så vi har ingen indikasjoner på at det stammer fra oss, sier Haaland.

Han vil ikke spekulere i hvor utslippene eventuelt kan komme fra, men peker på generelt store skader etter orkanen Dorian.

– Hvis man ser fra rapportene som kommer fra Bahamas så er det omfattende skader, på infrastruktur og annet. Det er vanskelig å spekulere i hvor det kan komme fra, men det er store ødeleggelser i området, sier Haaland.

Han sier selskapet nå gjør undersøkelser for å funne ut hva utslippet i havet består av, og hvilke muligheter det er til å håndtere det.

– Vi har mobilisert ressurser, og ser nå på muligheten for å bistå i oppryddingsarbeidet, sier Haaland til Sysla.