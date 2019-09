Av en global flåte på omlag 4000 forsynings- og ankerhåndteringsskip ligger 1100 av dem i opplag. Nå viser analyser fra skipsmegleren Fernley Offshore Supply at rundt 500 av disse henger i en tynn tråd.

– Dette er båter vi tenker har en god sjanse for å ende opp som skrap de neste årene, sier Anders Engeset, partner hos skipsmegleren Fernley Offshore Supply til Sysla.

Skipene er alle eldre offshoreskip som har ligget i opplag mer enn tre år. De fleste av dem er mer enn femten år gamle.

Det var ShippingWatch som først omtalte saken.

Er offshorerederiene på vei ut av gjeldsmarerittet de har stått i? I denne episoden av «Det vi lever av» treffer du Sysla-journalist Gerhard Flaaten og investeringsdirektør i Holbergfondene, Gunnar Torgersen:

– Betydelig psykologisk effekt

Samtidig som en stigende oljepris har stimulert økt vekst i oljeinvesteringene, har også etterspørselen etter offshoreskip steget. Dette har gitt mer arbeid til «lastebilene» på norsk sokkel.

Både utnyttelsesgrad og ratene har steget betraktelig de siste tre årene. Men for at markedet skal komme tilbake til gamle høyder må både tilbud- og etterspørselssiden påvirkes.

Skraping av 500 offshoreskip de neste to til fire årene vil ikke alene sende ratene til værs. Effekten vil i utgangspunktet være minimal isolert sett, men er likevel en sentral brikke for å få bedre markedsbalanse, forteller Engeset.

– De 500 båtene vi snakker om har ligget i opplag i lengre tid, og er på mange måter utenfor markedet, men selv om de ikke påvirker ratene direkte kan det likevel gi bransjen en liten dytt oppover, sier han og fortsetter:

–Det er en ikke ubetydelig psykologisk effekt å fjerne båter i opplag. Frykten blant rederne for at skip skal bli tatt ut av opplag, og øke markedstilbudet, minsker for hvert skip som skrapes, sier Engeset.

Det er imidlertid svært vanskelig å si noe sikkert om hvor mange skip som faktisk kommer til å bli hugget opp. Noen av de eldre båtene er gamle og har ligget uten oppsyn i mange år, mens andre har blitt stelt godt med.

– Vi tar utgangspunkt i at det er en del båter over en viss alder som har ligget i opplag over lengre tid som er skrapingskandidater. Disse forutsetningene gir oss et bilde som på ingen måte sier noe nøyaktig om hver båt, men som kan gi et oversiktsbilde, presiserer Engeset.

Dyrt å kvitte seg med gamle skip

Analytiker i Fernleys, Jesper Skjong, sier det ikke er en enkel avgjørelse for rederiene å sende skipene til skraping.

– Økonomien i disse skipene begynner å bli ganske utfordrende. Rederiene har et allerede begrenset handlingsrom, og det å bruke kontanter på å reaktivere gamle skip er en stor beslutning, sier han.

Selskapet har oversikt over de nærmere 4000 forsynings- og ankerskipene i den globale flåten.

– De siste årene har vi sett at skrapevolumet har gått betraktelig opp. Vi registrerte at 180 supplyskip har gått til skrap siden starten av 2018, sier Skjong.

Volumet av skipsskraping har økt betraktelig de siste årene, og at de to siste årene har sett historisk høye nivåer, ifølge skipsmeglerne.

Selv om skipene i kaldt opplag kun koster rederiene penger, er det imidlertid ikke nødvendigvis billig å kvitte seg med dem heller. Skipene har ofte gjeld knyttet til seg, og da blir det vanskelig å forsvare ytterligere kostnader for å bli kvitt dem. Effekten av skraping blir en minimal positiv kontanteffekt.

– De fleste av disse skipene er mindre forsyningsskip med relativ lav stålvekt. Det blir faktisk et netto tap å skrape dem når man tar hensyn til gjelden på hvert skip, forteller Skjong.

Han mener de rederiene med finansielle muskler store nok til å kvitte seg med gamle skip, har gjort av helt spesielle grunner.

Verdens største offshorerederi, Tidewater, og danske Maersk er blant dem som hadde mulighet til å ta grep.

– Det var strategiske beslutninger tatt av rederiene for å fokusere kjerneflåten, forklarer Skjong.