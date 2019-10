Analyseselskapet Rystad Energy presenterer i en ny rapport at boreaktiviteten på norsk sokkel øker mer enn noe annet sted i verden i år.

Totalt vil det bli boret 130 brønner fra flyterigger og jackups, og ikke siden før oljekrisen startet i 2014 har det vært såpass høy aktivitet.

55 letebrønner skal også bores i år, det er en økning på 16 prosent fra i fjor.

– Norge er det landet i verden hvor økningen er sterkest. Oljeselskapene har mye cash tilgjengelig, og det er en sterk korrelasjon mot å bruke cash på leting, sier Oddmund Føre som er sjef for analyse av riggmarkedet i Rystad Energy til DN.

Har kuttet kostnader siden oljekrisen

Hovedgrunnen til at aktiviteten er såpass høy i Norge, kontra andre land, er fordi norsk sokkel er konkurransedyktig, mener Føre.

Da oljekrisen satte inn i 2014 kuttet selskapene sine kostnader kraftig og har etter det blitt svært lønnsomme.

Føre sier også til avisen at høy leteaktivitet er nødvendig, ettersom amerikansk skiferolje ikke klarer å levere alt og for å kunne holde reserveerstatningsraten på 20 prosent oppe.

– Vi venter et sted mellom 30 til 50 letebrønner i året frem mot 2030, sier Føre.

Bra for oljeservice

Høy leteaktivitet betyr også høy aktivitet for oljeservice. Totalomsetningen i fjor for oljeservice var på 372 milliarder kroner, som var en vekst på 10 prosent. Rystad forventer at det vil være en forsiktig vekst i år.

– Vi har gode indikatorer på at det kan være fortsatt vekst også i de kommende årene, men selvfølgelig ikke tilbake til der vi var, sa seniorpartner Jan Byrkjeland i Rystad Energy til TDN Direkt i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

