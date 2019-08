Omstridte seilaser

Nok en gang har Hurtigruten vært i hardt vær for å planlegge seilaser langs norskekysten med NIS-registrerte skip, uten å gå innom flere utenlandske havner. Etter flere reaksjoner på planlagte seilaser med det nye hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» og MS «Spitsbergen» kom Hurtigruten til et kompromiss med nærings- og fiskeridepartementet om at mannskapene om bord skulle lønnes med norsk tariff så lange skipene seiler langs den norske fastlandskysten.

Norsk skip fant fransk ubåt etter 50 år

Mye oppmerksomhet har også nyheten om at det norske offshoreskipet «Seabed Constructor» fant den franske ubåten «La Minerve», som har vært savnet siden 1968 fått.

De siste årene har bergensselskapet Swire Seabed, som eier skipet, saumfart verdenshavene etter forsvunne passasjerfly, skatter fra gamle skipsvrak og verdifulle mineraler i Norskehavet.

«Seabed Constructor» har fått mye oppmerksomhet internasjonalt etter at det har bidratt til å finne den argentinske ubåten ARA «San Juan» på 900 meters dyp i november i fjor, og tankskipet «Stellar Daisy» på 3461 meters dyp i den sørlige delen av Atlanterhavet, om lag 1800 nautiske mil fra Cape Town i Sør-Afrika.

Stanset av is

I sommer forsøkte også prestisjeskipet «Kronprins Haakon» å nå lenger nord enn det Fridtjof Nansen gjorde i 1895, men måtte snu på grunn av isforholdene 85 grader nord. Under isbryting oppsto det en lekkasje i en pakning i babord propellhus. Skipet avsluttet derfor toktet og ble lagt i tørrdokk i Harstad. Etter reparasjoner i Harstad kunne skipet gjenoppta planlagt toktvirksomhet i begynnelsen av august.

Heves etter åtte måneder

Et annet skip som har ligget lenge i isen er Austevoll-tråleren «Northguider», som forliste i Hinlopenstredet ved Svalbard 28. desember i fjor. Mannskapet på 14 ble evakuert i en redningsaksjonen som Sysselmannen på Svalbard beskriver som «helt på grensen av det forsvarlige for å berge liv». Siden havariet har tråleren ligget i isødet med slagside, og ventet på at hekkesesongen i det sårbare naturreservatet skulle være over, før bergingen kunne starte. Denne kunne arbeidet med å heve det skipet endelig starte, og det er ventet at den omfattende bergingsaksjonen vil ta fire til fem uker, før båten skal slepes til Bergen og hugges.

Avslører den første nybyggskontrakten

Det er mange år siden siste det ble bygget et nytt skip på Equinor-kontrakt. Men nå kan rederne begynne å gjøre seg klar.

Hør vår podkast for å få vite mer:

Norsk oljecomeback

Når Johan Sverdrup-feltet startet oljeproduksjon i høst, vil feltet nesten alene sørge for at Norge er landet utenom USA og Opec med størst produksjonsvekst for olje i verden de neste to årene.

I tillegg til Johan Sverdrup er det også forventet vekst fra modne felt som Snorre, Valhall og Ekofisk, samt tidligere problemprosjekter som Yme og Martin Linde. Til sammen gjør dette at Norge øker produksjonen med 600.000 fat olje de neste par årene, til en totalproduksjon på rundt 2 millioner fat per dag.

Flere tror også at 2019 blir året da riggbransjen gjør comeback, og et selskap som allerede har merket at aktiviteten har tatt seg opp igjen er Seadrill. Under oljekrisen kuttet riggselskapet 1000 jobber i Norge og sto i fare for å gå konkurs. Nå har selskapet flyttet hjem til Stavanger, og skal ansette over 400 på halvannet år.

Oljeselskapet Lundin melder også om høy aktivitet, og omtaler første halvår i 2019 som et av de travleste halvårene noensinne. I andre kvartal leverte selskapet bedre resultater enn ventet, takket være god produksjon fra Edvard Grieg og Alvheim. I juli også Sysla melde at Lundin fikk grønt lys til å produsere olje på en helt ny måte ved Rolvsnes-funnet i Nordsjøen.

Striden om Lofoten fortsetter

De siste årene har kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja preget norsk oljedebatt. Mange trodde døren var lukket for godt når Arbeiderpartiet sa nei til konsekvensutredning av området på sitt landsmøte i april. Men i sommer har debatten rast nok en gang etter at Miljødirektoratet ga oljeselskapet Wintershall DEA klarsignal til å drive prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten. Bellona har varslet full mobilisering av miljøbevegelsen i saken, og vil klage på tillatelsen. Boreperioden på feltet er planlagt i oktober og vil ta om lag 30 dager.

I et intervju sier for øvrig Wintershall Dea-sjef Maria Moræus Hanssen at hun tror bransjen vil tape på å trumfe gjennom oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Ja, skal vi virkelig gjøre alt? Jeg er søren ikke sikker når det gjelder de områdene. Vi må ikke bygge ut alt. Ikke fordi vi ikke ville kunne klare å gjøre det på en trygg måte, men fordi vi som bransje alltid må operere med en aksept i samfunnet. Det syns jeg ikke vi klarer nå, sier Moræus i intervjuet med Aftenpostens A-magasin.

Fikk ikke jobbe på grunn av skjegg og sommerferie

I sommer har vi også hatt flere saker om pågående rettssaker om oppsigelser i Saipem Drilling Norway. I over tre år har boresjefen i selskapet kjempet for å få tilbake jobben sin etter en motorsykkelulykke der han mistet beinet i 2014. I sommer kunne han endelig juble for en foreløpig seier i Stavanger Tingrett over arbeidsgiver, men da boresjefen kom på jobb etter sommerferien, ble han møtt med trussel om oppsigelse fordi han ifølge arbeidsgiver ikke hadde gitt beskjed om at han skulle ta ferie. Mannen vant over sin arbeidsgiver i Stavanger tingrett i juli i år, og Saipem må betale alle saksomkostninger.

I september skal også en annen oppsigelsessak opp i retten mellom Industri Energi og Saipem. En hydraulikkingeniør gjennom 30 år er oppsagt fordi han ikke vil barbere seg og ikke følger opp den såkalte «clean shave policy». Industri Energi har foreløpig vunnet fram i kravet om at også denne mannen får stå i jobben til arbeidsrettsaken er avgjort.

Vil ikke lete etter gass

Oljebransjen trekker stadig fram gass som svært viktig for framtiden.Det blir sagt at gass kan være en bro til fornybarsamfunnet fordi den presser ut mer forurensende kull. Likevel er mange oljeselskaper ikke spesielt interessert i å lete etter gass på norsk sokkel. Oljedirektoratet er bekymret fordi det letes for lite etter gass.

Hva vil gass bety for norsk oljebransje i framtiden? Hvorfor vil ikke oljeselskapene lete etter gass? Svaret får du i denne episoden av Det vi lever av:

Hold deg oppdatert på norsk næringsliv

Hver fredag oppsummerer vi nyhetsuken i Sysla i vårt nyhetsbrev. Meld deg på her: