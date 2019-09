I juni la regjeringen frem handlingsplanen for grønn skipsfart.

Den beskriver hvordan Norge skal halvere utslippene i innenriksfarten innen 2030.

Men er handlingsplanen god nok? Og hva har det egentlig å si, når brorparten av utslippene fra den norskkontrollerte flåten skjer utenfor våre landegrenser?

Stabssjef Øistein Jensen i Odfjell og styreleder Bjørn Sundland i NCE Maritime Cleantech forteller hva de mener i denne episoden av Det vi lever av.

Her får du også høre hvordan Odfjell skal kutte utslippene ytterligere fremover, og hva NCE Maritime Cleantech er mest skuffet over at regjeringen ikke tok med i handlingsplanen.

Hør episoden i playeren her: