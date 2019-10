Tirsdag ble Rieber-saken anket til Høyesterett av tre sjømannsorganisasjoner på vegne av tidligere ansatte i GC Rieber.

Saken handler blant annet om hvorvidt oppsigelse av ansatte var usaklig, og om bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et eksternt bemanningsselskap, OSM.

Mener stillingsvernet er omgått

“Ankepartene mener at Rieber-konsernet i realiteten gjennom selskapsrettslige beslutninger og organisering av arbeidsgiverfunksjonen har omgått stillingsvernet og byttet ut norske med utenlandske sjøfolk uten at lovens vernestandarder er gitt noe effektivt vern”, heter det i en melding fra den ankende part.

Ankepartene mener at sjøfolkene var ansatt i GC Rieber Shipping. Videre mener de at lagmannsretten i for liten grad har tatt utgangspunkt i at skipsarbeidersloven er en vernelov for arbeidstakere til sjøs.

Prinsippiell sak

Ankepartene mener saken er prinsipiell nok til å bli behandlet i Høyesterett, og viser blant annet til at organiseringen av norske utenriksrederier ofte er slik den er i Rieber. En behandling av saken vil derfor “være viktig for å avklare stillingsvernets innhold for alle sjøfolk i denne delen av næringen”, skriver de.

Videre viser de til at manglende drøftinger med tillitsvalgte ikke har vært behandlet av Høyesterett tidligere, samt at at det “knapt foreligger rettspraksis” for virksomhetsoverdragelse i skipsfart.

Norsk Sjømannsforbund har tidligere uttalt at saken er prinsippiel, og at de vil ta den så langt de kan.

– Dersom denne dommen blir stående er det ikke bare et tap for våre medlemmer i GC Rieber, uttalte forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund etter dommen i lagmannsretten var klar.

– Det er også en prinsipiell sak som gjelder arbeidslivet både på sjø og land i hele landet. Derfor vil vi kjøre saken så langt vi kan, sa Hansen da.

Trolig svar før jul

Motparten, altså GC Rieber, vil nå få en frist til å gi et tilsvar, før Høyesterett beslutter om saken skal behandles.

En avgjørelse om hvorvidt Høyesterett vil behandle saken vil trolig foreligge før jul, ifølge ankepartene.