Svenske Dagens Industri skriver om en ny oppdatering fra meglerhuset Pareto Securities. Der framgår det at oljehandlere har fått lasteskjema for råolje fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, vest for Stavanger. Gigantfeltet kan dermed ligge an til å starte opp tidligere enn november, slik Equinor har sagt, og allerede være i gang i begynnelsen av oktober.

Meglerhuset viser til at oljehandlerne er blitt varslet om 400.000 fat per dag i oktober. Dermed forventes det at Johan Sverdrup-feltet kan nå sin såkalte platåproduksjon – altså det maksimale produksjonsnivået – tidligere enn beregnet.

Til Dagens Næringsliv opplyser talsperson Morten Eek i Equinor at forespørselen til markedet er sendt for å ivareta god logistikk. Men selv om varselet gjelder fra begynnelsen fra oktober, er det fortsatt oppstart i november som gjelder for Equinor, opplyser Eek.