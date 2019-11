Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline melder onsdag morgen om et tap på 10 millioner dollar, tilsvarende 91,7 millioner kroner, i årets tredje kvartal.

Det var på forhånd ventet et tap på 2 millioner dollar, ifølge Infront TDN Direkt.

Lavere resultat enn ventet

Driftsresultatet endte på 12 millioner dollar, mot et driftsresultat på 23 millioner dollar i samme periode i fjor.

Analytikere ventet på forhånd et driftsresultat på 20 millioner dollar, ifølge estimater hentet inn av Infront Data, skriver E24.

– Vi mener markedet for tanker har vært oppløftende og vi har gått inn i en periode med betydelig sterkere inntekter for fartøyene, sier Robert Hvide Macleod, sjef i Frontline, i en uttalelse.

– I kvartalene som kommer venter vi et dynamisk og volatilt marked, og vi vil prøve å være opportunistiske med å sikre avtaler hvis markedet forsetter å være sterkt, fortsetter han.

0,10 dollar i utbytte

Frontline vil betale et utbytte på 0,10 dollar per aksje for kvartalet.

Videre skriver selskapet at de har dekket 78 prosent av VLCC-dager i fjerde kvartal til en rate på 64.800 dollar per dag.

Samtidig ventes det en rate på 49.400 dollar for Suezmax-tankere og 29.900 dollar for LR2-tankere.