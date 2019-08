I mars 2015 startet produksjonen på Knarr-feltet i Nordsjøen, der oljegiganten Shell er operatør. Feltet er bygget ut med et flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) kalt Petrojarl Knarr. Shell og partnerne leier skipet fra Teekay Offshores datterselskap Teekay Knarr, som er registrert i Trondheim.

Skipet ble bygget i Sør-Korea, men ble levert senere enn avtalt. Forsinkelsen var på ti måneder, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Flere hundre millioner

Situasjonen har ført til konflikt mellom Teekay og oljeselskapene som eier Knarr-feltet – Shell, Wintershall Dea og Idemitsu Petroleum. I 2016 leverte operatør Shell et erstatningskrav til Teekay Knarr som følge av forsinkelsen. Kravet var på 23,6 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 210 millioner kroner med dagens kurs.

“I oktober 2016 mottok selskapet et krav fra Shell om erstatning på USD 23,6 millioner. Dette på grunn av forsinket levering av FPSO-en. Shell hevder også at den forsinkede leveringen har resultert i at de har rett på en 20 % reduksjon i kjøpesummen som Shell kan kjøpe FPSO-en for i henhold til kontrakten,” skriver selskapet Teekay Knarr i sin årsrapport for 2018.

Teekay Knarr har imidlertid også kommet med et motkrav. Selskapet hevder blant annet at skipet var klart for arbeid offshore i henhold til fristen i kontrakten, og at Shell selv hadde forårsaket forsinkelsen, blant annet på grunn av mangelfulle spesifikasjoner i bestillingen.

“Det er selskapets posisjon at selskapet på grunn av forsinkelser forårsaket av Shell har rett til den daglige raten for enheten i en periode før Shell begynte å betale slik rate og at Shell ikke har krav på reduksjons i kjøpesummen skulle de benytte seg av kjøpsopsjonen,” skriver Teekay Knarr i årsrapporten.

Over milliarden?

I Knarr-rapporten fra Agenda Kaupang kommer det fram at det ble gjort flere endringer på skipets utforming sammenlignet med den opprinnelige planen.

“De viktigste konseptendringene i perioden 2012–2014 var en metanoltank som ble satt inn etter at skroget var bygget, til nær 380 millioner kroner. Videre ble det installert en ny, forsterket bunnplate til ankringssystemet, som kostet nær 360 millioner kroner,” skriver konsulentselskapet i rapporten fra 2017.

I Teekay Knarrs årsrapport står det ingenting om størrelsen på selskapets motkrav til Shell og partnerne. I Wintershalls årsberetning fra i fjor står det imidlertid at “Wintershalls andel av Teekays krav mot Knarr-lisensen er cirka 250 millioner kroner”. Wintershall hadde på det tidspunktet en eierandel på 20 prosent av Knarr, men har senere slått seg sammen med den tyske konkurrenten Dea. Til sammen eier Wintershall Dea 30 prosent av Knarr.

Vanligvis bestemmes både oppside og nedside fra olje- og gassfelt av selskapenes eierandel. Gjelder det også her, er altså det totale kravet mot Knarr-eierne på over 1,2 milliarder kroner.

To runder i retten

Partene forsøkte først å løse konflikten utenfor rettssystemet, men ble ikke enige. Dermed møtes de i retten. Første del av rettsprosessen ble gjennomført i mai 2019, mens siste runde begynte denne uken. Saken foregår i Oslo.

Ingen av selskapene er særlig snakkesalige om konflikten og oppgjøret i retten.

– Teekay bekrefter at det pågår en prosess for å løse konflikten, men kan ikke kommentere ytterligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Maria Sjöstrand Blücher i Teekay Offshore i en e-post.

Heller ikke Shell vil si noe.

– Vi kan ikke kommentere, siden dette er omfattet av konfidensialitetsforpliktelser, forklarer kommunikasjonssjef Kitty Eide i Norske Shell.