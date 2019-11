– Hvis vi antar at 20 høydemeter av det vi ser på videoene er koraller, betyr det at revet er minst 4.000 år gammelt, anslår havforsker Tina Kutti i en kommentar på HIs nettsider.

Revet ligger ved Bukkaskjeret på terskelen til Hardangerfjorden og strekker seg flere hundre meter i hver retning. Det ligger akkurat innenfor grensene til Miljødirektoratets verneområde Ytre Hardangerfjord.

Forskerne har lenge hatt mistanke om at det var et korallrev i området etter flere funn av koraller, men det hadde altså ikke vært gjort funn av noe korallrev før nå.

Vil holde avstand mellom oppdrett og korall

Havforskningsinstituttet skriver at forskerne var på tokt for å lage en «manual» for hv.ordan oppdrettere bær undersøke havbunnen før de ber om åfå plassere nye oppdrettsanlegg. Havforskerne vil generelt fraråde å plassere oppdrettsanlegg for nært koraller.

