– Vi hadde et strømbrudd, og var ute i ni minutt, sier Steinar Talle, fabrikksjef på Norsuns smelteverk i Årdal, til Sysla.

Verket smelter silisimum til solcelleskiver, og bruker ovner som holder 1500 grader celsius. Ovnene kjøles ned med vannpumper som går på strøm. Tirsdag 8. oktober fikk fabrikken et strømbrudd som førte til at kjølesystemet ble satt ut av spill.

Les også: 230 ansatte i Årdal kan bli permittert

– Vi vet ikke helt hvorfor det skjedde. Vi ble koblet inn og ut flere ganger, før vi gikk i brudd, sier han.

Fabrikken har to såkalte UPS-er, strømsikrere som skal sørge for en uavbrutt strømtilførsel. Også disse sviktet.

– Vi har doble kretser og begge gikk i svart, sier Talle.

Dermed sto ovnene i fare for å bli overopphetet.

– Vi mistet styringen, sier Talle.

Gikk til manuell kjøling

Verket har tilsammen 71 smelteovner som hver holder opp mot 1500 graders varme. Åtte pumper sørger for vann for å kjøle de ned. Da pumpene sluttet å virke, måtte fabrikken gå over til nødkjøling.

– Vi gikk ut og åpnet ventiler manuelt, sier Talle.

Fabrikken fikk da inn vann via et rør fra en vannkilde i nærheten. Her var det tyngdekraften, og ikke vannpumper, som gjorde jobben.

Overoppheting

Resultatet ble at flere av ovnene ble overopphetet. Flere av ovnene fikk missfarginger, som kunne ses på malingen på utsiden av ovnen. For å kunne ta ovnene i bruk igjen, må de undersøkes grundig, sier Talle.

Fabrikken tok først ut 49 av de 71 ovnene fra driften. En uke senere er 31 av ovnene i drift.

Strømbruddet skjedde åttende oktober, så ovnene har nå vært ute av drift i litt over en uke. To eksperter er flydd over fra produsenten i USA for å bistå i testingen, og sammen med vedlikeholdspersonell på fabrikken er nå 20 personer i sving for å få ovnene tilbake i produksjon.

Jobber døgnet rundt med å teste ovnene

Nedetid er dyrt for en fabrikk som Norsun, der produksjonen vanligvis går døgnet rundt. Både kunder og ansatte merker nå konsekvensene. 230 ansatte har fått varsel om mulig permittering.

– Det er klart det er dramatisk for de som kan komme i permittering. Å kjenne at arbeidsgiver ikke har bruk for deg, det er dramatisk. Men vi holder folk godt informert, og jobber for å komme i drift igjen, sier Talle.

Permitteringen kan tre i kraft 14 dager etter varselet blir sendt ut. Målet er å løse problemet før det.

Talle sier de vil gjøre løpende vurderinger fremover, og må se an hvor mye de får tilbake i drift. Testingen består blant annet i å sette på trykk, og sikre at alt er tett.

– Det tar en del timer å teste hver ovn, og så er det enkelte avvik på hver av de som må adresseres. Når det er rundt 50 ovner som skal testes så tar det litt tid. Men vi jobber døgnet rundt med dette nå, sier han.

Får økonomiske konsekvenser

Også fabrikkens kunder merker hendelsen. Fabrikken lager silisiumskiver som går inn i solcellepaneler, og er den eneste i Europa med en slik produksjon. Fabrikken har planlagte leveranser til kundene, som nå må snu seg rundt og finne andre leverandører.

– Det vil nok få økonomiske konsekvenser for oss. Vi er jo forsikret, men det er for tidlig å snakke om summer, sier Talle.

For dårlig leveringssikkerhet

Dette er imidlertid ikke første gang Norsun har problemer med strømtilførsenen.

– Vi har hatt alt for mye driftsforstyrrelser, brudd og fall i strømtilførselen. Det er ekstra utfordrende for oss, sier Talle.

Hendelsen granskes nå av Statnett og Hydro.

– Nå skal vi doble kapasiteten her, og vi har planer om å femdoble deretter. Leveringssikkerheten må være på et helt annet nivå, sier Talle.

Jobber kontinuerlig med forsyningssikkerheten

Statnett bekrefter at strømbruddet forrige uke skjedde som følge av en feil i transmisjonsnettet, som de har ansvaret for. Hendelsen kom under planlagt arbeid ved Fortun transformatorstasjon som ligger i området, sier pressevakt Martha Hagerup Nilson i Statnett.

– Vi beklager hendelsen for alle berørte, sier Nilson til Sysla.

Ifølge Statnetts sin statistikk er det imidlertid mindre enn ett avbrudd i året som følge av feil på transmisjonsnettet i området. Statnett anser derfor forsyningssikkerheten som god.

Norsun er ikke en kunde av Statnett direkte, men av Norsk Hydro. Norsun er koblet til en nettstasjon på Årdalstangen som er driftet av dem, forklarer kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken i Norsk Hydro.

Brynhildsbakken understreker at de jobber systematisk sammen med blant andre Statnett for å forbedre strømtilførselen.

Statnett har en linje inn til Fortun der transformatoren som forårsaket bruddet i forrige uke ligger. Deretter går det en linje til Øvre Årdal, der Norsk Hydro har et anlegg, og derfra går en linje til Årdalstangen, hvor Hydro har en nettstasjon som Norsun er koblet til.

– Det er det mange aktører i området, med mye produksjon og forbruk, og vi er en stor produsent. Alt dette må fungere sammen, og vi jobber hele tiden med å bedre forsyningssikkerheten. Den er avgjørende også for oss, sier Brynhildsbakken.