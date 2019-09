Torsdag smalt hertuginne Cathrine av Cambridge champagneflasken i siden på britenes splitter nye forskningsskip, RRS «Sir David Attenborough».

Forskningsskipet er bygget ved Cammell Laird-verftet i Liverpool.

Flere tusen var samlet ved det tradisjonelle, britiske skipsverftet for å få med seg dåpen av skipet, som ifølge BBC skal ha kostet 200 millioner britiske pund, om lag 2,2 milliarder kroner.

Avstemming tok helt av

Det flunkende nye forskningsskipet har fått kallenavnet «Boaty McBoatface» etter at det britiske forskningsrådet ba publikum om hjelp til å stemme frem navnet til det nye skipet i 2016.

Avstemmingen ble så populær at forskningsrådets nettsider bukket under, men navnevalget falt til slutt på den populære britiske BBC-programlederen, Sir David Attenborough, som er kjent for sine naturprogrammer og filmer.

De gule autonome undervannsfarkostene som skipet er utstyrt med, har i stedet fått det populære navnet «Boaty McBoatface».

RRS «Sir David Attenborough» er svært lik det norske forskningsskipet «Kronprins Haakon», som ble døpt i Tromsø tidligere i år.

Det er kanskje ikke så rart når designet til begge skipene er utviklet ved Kongsberg Maritime (tidligere Rolls-Royce) sin avdeling i Ålesund.

Forskjellen mellom de to forskningsskipene er først og fremst at «Sir David Attenborough» er en del større, mens «Kronprins Haakon» er designet for å være mer robust i is, ifølge president i Kongsberg Maritime, Egil Haugsdal.

Fakta Forlenge Lukke RRS «Sir David Attenborough» Lengde: 128 meter

Vekt: 15 000 bruttotonn

Isbryterkapasitet: 1 meter tykk is i 3 knop

Har plass til 60 forskere og et mannskap på 30 om bord Kilde: British Antarctic Survey

Attenborough til stede

Han var selv til stede under dåpen.

– Det var veldig god stemning og en flott seremoni. Både de kongelige og David Attenborough selv var på plass, og holdt tale til stor jubel. Man kunne virkelig føle på den respekten han nyter av folket. Attenborough virket veldig beæret over at hans navn blir benyttet på skipet, forteller Haugsdal på telefon fra Storbritannia.

Verdien av kontrakten ligger et sted mellom 400–500 millioner kroner for Kongsberg Maritime.

Største fartøy på 30 år

Den 130 meter lange flytende forskningslaben, er det største sivile fartøyet som er bygget i Storbritannia på 30 år.

RRS «David Attenborough» erstatter RRS «James Clark Ross» og RSS «Ernest Shacleton», som ble returnert til eier GC Rieber i slutten av april i år, etter 30 års polartjeneste for British Antarctic Survey.

Den flunkende nye isbryteren skal være i stand til å bryte gjennom 1 meter tykk is med en fart på 3 knop.

Skipet skal være i full tjeneste fra oktober 2020 etter å ha gjennomført is-tester fra mars 2020.