Slakteriet Brekke AS meldte tirsdag om at tusenvis av laks hadde rømt gjennom et hull 3×2 meter stort hull i noten. Opptellingen etter rømningen viser at det dreier seg om 17.200 rømte oppdrettslaks, ifølge Fiskeridirektoratet.

Slakteriet ligger i Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune.

Den rømte laksen skal ha en snittvekt på fire kilo.

Laksen var smittet av sykdom

Onsdag ble det kjent at den rømte laksen er smittet av laksesykdommen PD. Sykdommen skyldes viruset SAV.

Selv om laksen ikke er farlig å spise, til tross for påvist PD, er det en viss smittefare for villfisk den møter i fjorden.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor stor smittefare for villfisken er, sier Bjørn Olav Kvamme.

Han er forskningssjef for avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Kvamme forklarer at PD-syk fisk vanligvis er smittefarlig i et par uker etter at den er infisert. Dermed kommer smittefaren an på hvor lenge den rømte fisken har vært syk.

Antok 10.000 på rømmen