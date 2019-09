Oppdrettsselskapet Firda Seafood Group skal bygge et nytt mottaksanlegg, ny filetfabrikk, ny innfrysingslinje og fryselager på Byrknesøy i Gulen Kommune.

Det melder de i en pressemelding mandag morgen.

– Investeringsrammen er på 150 millioner kroner, sier konserndirektør for industri og salg i Firda, Tore Larsen, til Sysla.

Det er selskapets datterselskap, Martin E Birknes Eftf AS, som skal drifte anlegget.

Et av de første av sitt slag

Mottaksanlegget, for bløgget fisk, vil bli et av de første i sitt slag, skriver selskapet i meldingen. Anlegget vil ha en mottakskapasitet på 250 tonn i en RSW Kjøletanker.

Filetfabrikken skal ha en daglig kapasitet på 50 tonn ferdig filet, og vil fokusere produksjon av pregior filet.

Det er en økningen i etterspørselen fra internasjonale kunder om å få filet-produkter direkte ut i markedet, som er bakgrunnen for det nye anlegget, hevder selskapet.

Online fryse- og pakkelinje

– For å ivareta de store Asiatiske markedene med høykvalitets fryseprodukter og for å øke kapasiteten fra dagens nivå vil

det bli det investert i en «online fryse og pakkelinje» med en innfrysningskapasitet på 125 tonn i døgnet, skriver selskapet i meldingen.

I tillegg skal selskapet bygge et nytt fryselager med en lagerkapasitet på 1500 tonn for filet og helfisk.

For de nye anleggene skal Firda ansette 20 til 30 personer til øysamfunnet som har cirka 600 innbyggere.

Oppstart er forventet til utgangen av august 2020.

I 2018 omsatte Firda Seafood for 70,6 millioner kroner, hadde et driftsresultat på 2,14 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner.