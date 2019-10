166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort torsdag.

Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Oversikten over hvor mye den enkelte kommune får utbetalt finner du i faktaboksen rett under her.

Fakta Forlenge Lukke KOMMUNE TOTALT LILLESAND 83 057,55 FARSUND 130 003,12 FLEKKEFJORD 6 560 037,45 LYNGDAL 130 003,12 SANDNES 411 676,55 HAUGESUND 530 012,72 GJESDAL 50 556,77 FORSAND 2 620 571,20 STRAND 2 439 323,67 HJELMELAND 753 418,09 SULDAL 958 911,91 FINNØY 7 807 539,88 RENNESØY 558 902,31 KVITSØY 460 011,04 BOKN 5 660 015,84 TYSVÆR 1 153 361,02 KARMØY 476 678,11 VINDAFJORD 3 508 499,76 ETNE 543 901,95 SVEIO 1 040 024,97 BØMLO 6 504 029,44 STORD 260 006,24 FITJAR 954 467,36 TYSNES 1 860 044,65 KVINNHERAD 6 955 706,95 JONDAL 953 356,22 KVAM 2 529 685,16 FUSA 1 571 704,40 SAMNANGER 173 337,49 OS I HORDALAND 2 742 664,29 AUSTEVOLL 3 128 964,00 SUND 800 652,55 FJELL 931 055,68 ASKØY 346 674,99 VAKSDAL 130 003,12 OSTERØY 996 690,59 MELAND 216 671,87 ØYGARDEN 1 430 034,33 RADØY 1 208 917,91 LINDÅS 3 790 450,98 AUSTRHEIM 390 009,36 FEDJE 173 337,49 MASFJORDEN 4 670 374,32 FLORA 7 491 726,48 GULEN 7 808 400,75 SOLUND 6 986 714,36 HYLLESTAD 2 779 135,60 HØYANGER 1 170 028,09 ASKVOLL 2 779 135,60 FJALER 650 015,60 BREMANGER 6 690 040,57 VÅGSØY 6 126 693,71 SELJE 1 869 113,75 EID 4 047 303,80 GLOPPEN 216 671,87 MOLDE 130 003,12 KRISTIANSUND 5 996 690,59 VANYLVEN 606 681,23 SANDE i Møre og Romsdal 118 302,84 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 228 372,15 ULSTEIN 130 003,12 VOLDA 693 349,98 ØRSTA 666 682,67 NORDDAL 173 337,49 STRANDA 563 346,86 STORDAL 4 047 303,80 SKODJE 86 668,75 GISKE 307 674,05 HARAM 775 685,29 VESTNES 3 218 215,02 RAUMA 346 674,99 NESSET 184 171,09 MIDSUND 780 018,72 SANDØY 2 871 540,03 AUKRA 532 235,00 FRÆNA 303 340,62 EIDE 86 668,75 AVERØY 794 463,52 GJEMNES 390 009,36 TINGVOLL 455 010,92 SURNADAL 43 334,37 HALSA 1 300 031,21 SMØLA 8 841 203,32 AURE 3 651 558,75 BODØ 1 040 024,97 NARVIK 173 337,49 BINDAL 6 532 259,00 SØMNA 424 676,86 BRØNNØY 3 936 898,94 VEGA 3 121 546,03 VEVELSTAD 5 606 681,23 HERØY I NORDLAND 6 717 752,35 ALSTAHAUG 1 375 388,50 LEIRFJORD 173 337,49 VEFSN 173 337,49 DØNNA 4 127 125,73 NESNA 346 674,99 RANA 2 958 208,78 LURØY 6 978 936,39 TRÆNA 200 004,80 RØDØY 7 410 057,85 MELØY 3 878 230,86 GILDESKÅL 5 828 612,86 SALTDAL 3 314 697,78 FAUSKE 382 231,40 SØRFOLD 1 340 032,17 STEIGEN 7 530 060,74 HAMARØY 390 009,36 TYSFJORD 1 846 711,00 LØDINGEN 1 076 692,51 TJELDSUND 5 346 674,99 EVENES 173 337,49 BALLANGEN 4 048 431,18 FLAKSTAD 173 337,49 VESTVÅGØY 710 017,04 VÅGAN 1 192 561,96 HADSEL 7 832 979,12 BØ I NORDLAND 6 001 579,60 ØKSNES 1 713 130,01 SORTLAND 2 766 657,52 TROMSØ 2 367 279,05 HARSTAD 8 247 577,96 KVÆFJORD 1 088 359,46 SKÅNLAND 944 467,12 IBESTAD 2 161 162,99 GRATANGEN 5 852 242,68 LAVANGEN 500 012,00 SALANGEN 533 346,14 SØRREISA 200 004,80 DYRØY 1 233 085,16 TRANØY 3 580 964,63 TORSKEN 6 425 034,21 BERG 1 072 247,96 LENVIK 7 139 773,59 KARLSØY 2 765 066,38 LYNGEN 300 007,20 GAIVUOTNA-KÅFJORD 200 004,80 SKJERVØY 2 831 734,64 NORDREISA 477 789,25 KVÆNANGEN 1 377 255,28 HAMMERFEST 7 476 726,12 ALTA 7 158 511,57 LOPPA 1 743 319,63 HASVIK 557 513,38 KVALSUND 6 808 376,74 MÅSØY 4 435 509,02 NORDKAPP 6 696 429,61 LEBESBY 5 532 486,63 UNJARGGA-NESSEBY 586 680,75 BÅTSFJORD 4 178 123,92 SØR-VARANGER 996 690,59 NAMSOS 3 203 770,23 HEMNE 1 241 140,91 SNILLFJORD 4 357 131,25 HITRA 9 779 559,18 FRØYA 13 429 091,23 AGDENES 563 346,86 BJUGN 863 220,72 ÅFJORD 6 650 172,95 ROAN 6 723 374,70 OSEN 6 040 024,97 FOSNES 5 996 690,59 FLATANGER 7 845 623,87 VIKNA 5 702 719,10 NÆRØY 5 124 289,68 LEKA 3 990 243,30 FYLKE ORDINÆR UTBETALING TOTALT Aust-Agder 4 022,22 4 022,22 Vest-Agder 88 139,12 88 139,12 Rogaland 531 323,39 531 323,39 Hordaland 1 284 487,78 1 284 487,78 Sogn og Fjordane 764 195,23 764 195,23 Møre og Romsdal 802 466,87 802 466,87 Nordland 1 792 194,40 1 792 194,40 Troms 1 320 284,21 1 320 284,21 Finnmark 790 316,80 790 316,80 Trøndelag 1 761 073,97 1 761 073,97 TOTAL UTBETALING 2019 458 491 825,00

Har justert fordelingsnøkkelen

Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

– Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik i meldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet har også justert fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene deles nå pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker utbetalingen for 11 av omtrent 1 000 lokaliter.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.