Det familiedrevne verftet i Sogn og Fjordane fikk store skader etter uværet som herjet Vestlandet for to uker siden.

Flere hundre kubikk stein, slam og vann trengte seg inn i verftets produksjonslokaler da elven som går bak bygningen trengte seg inn i lokalene.

Tross store skader, har verftet nå startet opp deler av produksjonen igjen.

– Vi står han av. Selv om vi har et stort opprydningsarbeid foran oss, har vi gradvis begynt å ta opp igjen noe av produksjonen på båtene som er under utrustning. Enkelte avdelinger i anlegget er ikke-fungerende, så det blir fortsatt en stund til vi er tilbake i full produksjon, sier daglig leder Tor Øyvin Aa til Sysla, og legger til at han håper bedriften er tilbake i normal produksjon om to måneders tid.

Verftet, som har 170 ansatte, hadde stengt på grunn av ferieavvikling da elvemassene traff bygget. Det var derfor ingen i lokalene da uværet rammet hjørnesteinsbedriften.

Må permittere ansatte

Som følge av skadene har verftet foreløpig permittert et 20-talls ansatte.

– Allerede i forrige uke måtte vi permittere en del ansatte. Denne uken er det flere som kommer tilbake etter ferie som vi må permittere, men vi tar inn folk etter hvert som anlegget er oppe og går igjen, forteller Aa.

Mange av de ansatte i hjørnesteinsbedriften bor i området. Aa forteller at hendelsen naturlig nok preger lokalsamfunnet.

– Alle er jo opptatt av det som har skjedd, forteller han.

Flytter deler av produksjonen

I 2017 kjøpte Brødrene Aa Fjord Bases anlegg i Eikefjorden og overtok driftsselskapet Norwegian Marine.

– Heldigvis har vi dette anlegget nå. Vi vil nå flytte deler av produksjonen hit for å komme i gang igjen raskest mulig, forteller Aa til Sysla.

Hjørnestensbedriften har også inngått en avtale med forsikringsselskapet om at ansatte kan delta i deler av opprydningsarbeidet.

Skader for rundt 50 millioner

Aa har ennå ikke full oversikt over skadeomfanget, men anslår at det er skader for rundt 50 millioner kroner.

Da elvemassene trengte seg inn i bygningen var det tre båter under produksjon. Disse kom imidlertid uskadet fra steinmassene.

– En del av utstyret fikk skader og må kjøpes inn på nytt, blant annet en batteripakke. Dette er veldig kostbart, så vi må avvente og se hvor store skadene er på batteripakken, og hvor mye som kan reddes. Dette er utstyr med veldig lang leveringstid, forteller Aa.

Forsinkede leveranser

Den første båten skulle etter planen leveres til Kina allerede i oktober. De to andre båtene skulle leveres i januar og mars.

– Det blir nok en forsinkelse på tre til fire uker på den første leveransen. Avhengig av skadene på batteripakken, er det kanskje tidsfristen i mars som er mest kritisk.

Det familieeide Hyen-verftet ble startet i 1947 av brødrene Olav Aa og Bertel Aa, og var først i verden med ferger laget av karbonfiberkompositter.

De siste årene har Brødrene Aa fått internasjonal oppmerksomhet for skipene «Vision of the Fjords», som er verdens første hybridskip i hydrokarbon og «Future of the Fjords», som er helelektrisk.