Funnet er på Mohnsryggen, som ligger omtrent midt mellom Norge og Grønland. Dette melder Oljedirektoratet i en pressemelding mandag formiddag.

Seabed Constructor, som har blitt leid inn for letingen som har pågått siden august i fjor. Skipet er blitt kalt “verdens mest avanserte undersøkelsesfartøy” av The Economist, og har også vært med på å søke etter flyet, MH370, som styrtet mellom Kuala Lumpur og Beijing.

Prøvene og de geofysiske dataene skal nå analyseres og tolkes, som vil danne grunnlaget for videre evaluering og studier av området, heter det i meldingen.

I juni i fjor ga Olje- og Energidepartementet Oljedirektoratet et oppdrag om å kartlegge og påvise mineralforekomster i dyphavet.

Håpet er å kunne utvinne edle metaller fra havbunnen som er viktige i batteriteknologi, vindmøller og mobiltelefoner.

– En banebrytende høyteknologisk operasjon

I følge Torgeir Stordal i Oljedirektoratet er operasjonen som nå er avsluttet, banebrytende, og noe man ikke har sett før.

Totalt har det Kleven-Verft bygde skipet samlet inn 3900 linjekilometer med geofysiske havbunnsdata ved bruk av såkalte AUV-er (Autonomous Underwater Vehicle). Det gikk tre AUV-er samtidig, 50 meter over havbunnen og en fart på tre knop. De ubemmanede ubåtene har i perioder vært to døgn borte fra Seabed Constructor og gått ned mot 3000 meters under havoverflaten.

– Det er gledelig at vi har identifisert, kartlagt og tatt prøver av flere nye mineralforekomster, sier Stordal i en pressemelding, før han fortsetter.

– I tillegg har vi tatt i bruk ny og svært effektiv innsamlingsteknologi i det som må betegnes som en banebrytende høyteknologisk operasjon. Det er første gang så mange autonome undervannsfarkoster har blitt brukt samtidig innenfor systematisk mineralkartlegging. Denne teknologien gjør det mulig å dekke store areal på kort tid, slik at vi kan effektivisere datainnsamlingen i dyphavet.

