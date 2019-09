I slutten av juni fortalte Kjell Henning Eriksen om at han hadde fått sparken fra Saipem fordi han ikke ville barbere seg.

Riggselskapet innførte en såkalt «clean shave policy» i forbindelse med at boreriggen Scarabeo 8 skulle jobbe for Total på Jasper-prospektet utenfor Fosen. Det ble i den forbindelse vist til at borejobben betydde fare for å bli utsatt for hydrogrensulfid – H₂S – en potensielt livstruende gass.

Saipem vedtok at alle på riggen skulle bruke tettsittende gassmaske, og at alt personell måtte være glattbarbert, etter en «clean shave policy», framgår det av en ny kjennelse fra Gulating lagmannsrett.

For skjeggsaken havnet til slutt i rettssystemet. Den 66 år gamle hydraulikkingeniøren Eriksen har jobbet i Saipem siden 1990. Men Eriksen ville ikke barbere seg før en utreise til Scarabeo 8 i oktober i fjor.

Dermed ble Eriksen oppsagt, en oppsigelse han har krevd ugyldig. Han har også krevd å få jobbe i oppsigelsestiden, noe lagmannsretten nå har støttet ham i.

– Godkjent helseattest

Etter at riggarbeideren ikke ville barbere seg, viste Saipem til at dette var et alvorlig brudd på hans plikter som arbeidstaker. Holdningen undergravde sikkerhetskulturen i bedriften, mente bedriften, og Eriksen ble sagt opp 21. desember.

Selv har riggarbeideren vist til at det finnes utstyr som kan brukes også med skjegg og gi tilfredssstillende beskyttelse. Eriksen har tidligere uttalt til Aftenbladet at arbeidsgiveren må tilpasse utstyret til ham.

– Alle som reiser offshore har en helseattest, og min er godkjent. Det har aldri vært noe krav i min kontrakt eller mitt ansettelsesforhold at jeg ikke skal ha skjegg. Dermed mener jeg oppsigelsen er ugyldig. Det er tøft å kjøre en slik prosess mot et selskap man har jobbet i nesten 30 år, men det handler om prinsipp, sa Eriksen til Aftenbladet.

Ville jobbe

Med hjelp fra fagforbundet Industri Energi har Eriksen tatt ut stevning og krevd oppsigelsen kjent ugyldig. Han er fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden, som gikk ut juli, men har selv ønsket å jobbe. Dette fikk han støtte for av Stavanger tingrett i juni, men Saipem anket saken. Nå har altså lagmannsretten fastholdt at Eriksen hadde rett til å jobbe i oppsigelsesperioden, forkastet anken og bestemt at riggselskapet skal ta sakskostnadene.

Opprinnelig krevde Eriksen og advokat Eyvind Mossige fra Industri Energi at anken måtte avvises fordi oppsigelsestiden allerede er utløpt. Lagmannsretten mener Saipem likevel har rettslig interesse i å få prøvd saken.

Men utover dét får ikke riggselskapet noe særlig støtte fra dommerne. I kjennelsen skriver de at de ikke er enig med Saipem i at det som skal vurderes, er om riggingeniøren har krav på å bli sendt ut på Scarabeo 8 «uten plikt til å akseptere å følge alle HMS-lover». Eriksen vil ikke, slik saken står, nekte å følge alle andre ordre. Lagmannsretten ser heller ikke at hans utførelse av arbeid utgjør en risiko som tilsier at han skal nektes arbeid i oppsigelsestiden.

Lagmannsretten skriver også at det «ikke kan legges til grunn som sannsynliggjort at Saipem vil vinne frem i hovedsaken».

– Godt fornøyd

Selve hovedsaken – altså kravet om at oppsigelsen skal kjennes ugyldig – begynner i Stavanger tingrett 25. september. Industri Energi-advokat Eyvind Mossige opplyser at han er godt fornøyd med kjennelsen i lagmannsretten.

– Slik saken står nå, vil jeg tro det blir vanskelig for tingretten å komme fram til et annet resultat i hovedsaken, sier han.

Aftenbladet har ikke fått tak i advokat Thomas Aasberg Rasmussen fra Norges Rederiforbund, som fører saken for Saipem.