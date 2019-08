Under et besøk på Statfjord B-plattformen onsdag var direktør for Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, tydelig på at sikkerheten og oppfølging av pålegg fra tilsynet må bli bedre på norsk sokkel.

– Vi kan ikke si at sikkerheten på norsk sokkel er god nok så lenge det skjer ulykker og hendelser, og det gjør det. Heldigvis ser vi at det er en god utvikling med færre skader og færre tilløp, men sikkerhetsarbeid og beredskap er noe det må jobbes med kontinuerlig, sier Myhrvold til Sysla.

– Sviktet som tilsynsmyndighet

I januar kom Riksrevisjonen med knusende kritikk av Petroleumstilsynet (se faktaboks), hvor de konkluderte med at tilsynet har sviktet sin rolle som tilsynsmyndighet.

Riksrevisjonen påpekte blant annet at tilsynet ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og at reaksjonsmidler ikke tas i bruk når det er behov for det.

Det ble også påpekt at Petroleumstilsynet i for stor grad stoler på planene og tiltakene som oljeselskapene presentere, uten å undersøke om de stemmer med faktiske forhold.

Myhrvolds arbeidsgiver, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), ble også kritisert av riksrevisjonen for manglende oppfølgning og krav til Petroleumstilsynet.

Fakta Forlenge Lukke Riksrevisjonens tilsyn med Petroleumstilsynet har tatt form av et dypdykk i fire konkrete saker: Arbeidskonflikten og andre hendelser på Shells anlegg på Nyhamna.

Utbyggingen av Goliat-feltet – det Eni var operatør.

Sikkerhetshendelse på Songa Endurance i 2016 – der Equinor var operatør.

Gasslekkasje og IKT-sikkerhetshendelse på Equinors anlegg på Mongstad.

Et av de mest alvorlige tilfellene er ifølge Riksrevisjonen at Petroleumstilsynet ga Eni Norge grønt lys til å ta i bruk Goliat-plattformen uten at plattformen var i sikkerhetsmessig stand.

Ved alle fire undersøkte tilfeller konkluderte Riksrevisjonen med at Petroleumstilsynets tilsynspraksis har hatt begrenset effekt på selskapene oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

Hardere i klypen

Arbeidsministeren sier Petroleumstilsynet skal bli hardere i klypen for å forsikre seg om at pålegg blir fulgt opp.

– Sikkerhet kan man ikke ta for gitt, men er noe man må jobbe med hver dag. Min klare beskjed til næringen er at når tilsynet kommer med pålegg, så følger man opp, sier Hauglie.

Tilsynssystemet på norsk sokkel er basert på tillit, og det er petroleumsselskapene selv som har ansvar for å sikre at reglene for helse, miljø og sikkerhet blir fulgt på norske plattformer og rigger.

Petroleumstilsynet gjennomfører stikkprøver for å sikre at ansvaret følges opp, og ilegger pålegg dersom det er mangler. Petroleumstilsynet kan også ettersjekke om påleggene blir fulgt opp.

Så langt i år har Petroleumstilsynet gitt ti pålegg.

– Alternativet er mye mer kontroll og et hardere og strengere regime. Jeg tror alle parter ønsker å fortsette å ha et tillitsbasert system, men vi kan ikke akseptere at pålegg ikke blir fulgt, sier arbeidsministeren.

– Kan alltid bli bedre

Onsdag viste konserndirektør i Equinor, Arne Sigve Nylund, frem det han selv beskriver som en usminket versjon av sikkerheten og beredskapen på den 37 år gamle plattformen i Nordsjøen.

Nylund var spesielt opptatt av å vise frem hvor viktig beredskapen på norsk sokkel er for kysten, og trakk frem innsatsen under den dramatiske Viking Sky-blackouten i mars som et konkret eksempel.

Her bisto Equinor både med beredskapsfartøy og redningshelikoptre.

– Beredskapen vi har, er et usedvanlig viktig hjelpemiddel for hele kysten. Vi hjelper alle uansett situasjon, og i dag viser vi frem noen av de ressursene som vi har tilgjengelig, sier Nylund.

Flere konkrete tiltak

I etterkant av kritikken fra Riksrevisjonen har også Equinor gjort flere konkrete tiltak, forteller konserndirektøren.

– Rapporten viste at vi gjør veldig mye bra i vår virksomhet, men at vi alltid kan bli bedre. Derfor har vi hatt en gjennomgang både egne granskningsrapporter og tilsynsrapporter tre år tilbake i tid, og sett at vi har vært systematisk nok i å følge opp og lukke tiltak, sier Nylund.

Han er tydelig på at han ønsker at dagens tillitsbaserte system skal holde frem.

– Vi er veldig glade for den ansvarsdelingen vi har i dag. Som aktør har vi et soleklart ansvar å forvalte, og vi er klare til å ta et tydeligere ansvar, og styrke vekselvirkningen mellom oss og tilsynet, sier Nylund.

Petroleumsdirektøren sier tilsynet nå følger aktørene på sokkelen tettere enn før, og sjekker at selskapene retter opp avvik.

– Vi er opptatt av at arbeidet vårt skal ha effekt, og følger derfor opp mer systematisk nå enn tidligere, sier Myhrvold.

Halvannet år siden forrige dødsulykke

I april presenterte Petroleumstilsynet sin siste rapport om sikkerhetsnivået i Petroleumsindustrien. Den viste at risikoen for storulykker har gått ned, og at antall personskader offshore er færre en tidligere år.

Samtidig viste tallene at det har vært en økning i alvorlige personskader på land, og Myhrvold påpekte at det fortsatt var for mange hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser, hendelser med fallende gjenstander, personskader og andre alvorlige hendelser.

Det er nå halvannet år siden den forrige dødsulykken på norsk sokkel. 7. desember 2017 omkom en person og en ble alvorlig skadet i en alvorlig løfteulykke på boreriggen Maersk Interceptor.

Året før omkom 13 personer da et helikopter av typen EC225 Super Puma styrtet utenfor Bergen 29. april. Maskinen var på vei Gullfaks B-plattformen til Equinor.

30. desember 2015 mistet en 53 år gammel arbeider livet da en bølge traff riggen Cosl Innovator på Troll-feltet. Fire andre ble skadd på den kinesisk-eide riggen som jobbet for Equinor.

Anniken Hauglie tok over som arbeidsminister knappe to uker før den fatale ulykken på Cosl Innovator.

– Da jeg kom inn som minister, var bransjen preget av støy og uro, og flere svært alvorlige ulykker og 50.000 som mistet jobben i bransjen i løpet av få år. Nå ser man heldigvis at ulykkestallene går ned igjen og at man har begynt å ansette igjen. Samtidig må vi ikke ta sikkerhet for gitt, men jobbe med det hver eneste dag, sier hun.