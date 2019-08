I sommer har det vært forbudt å fiske torsk i Oslofjorden og i Skagerrak. Torskestammen er truet, og all torsk som biter på kroken må hives ut igjen.

Nå har havforskerne funnet et viktig svar på hvorfor torsken er borte.

Seks ulike steder utenfor Arendal har havforskere lagt ut finmasket strandnot for å fange småfisk, reker og andre småkryp som årets torskeyngel lever av gjennom høsten og vinteren.

I 1999 fanget de omtrent 50.000 individer av blant annet tangkutling og strandreker på ett notkast. Dette var mer enn nok til at store stammer med nullåringer – altså babytorsk – overlevde den første vinteren sin.

I 2016 og 2017 var fangsten sunket kraftig til 1700 individer.

I fjor fikk de ikke mer enn 400–500 i noten.

– Næringsgrunnlaget for de yngste torskene har kollapset. Det har skjedd et skifte i økosystemet. En viktig årsak er nok at gjennomsnittstemperaturen har steget med 1,5 grader siden 1980-tallet, sier forsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet.

Unik måleserie

Hvert år siden 1919 har havforskere fra basen i Flødevigen utenfor Arendal kastet strandnot på mer enn 100 faste steder langs Skagerrak-kysten. Kastene er blitt utført på samme måte og på samme tid på året i hele denne perioden. Etter 1999 har de også brukt en finmasket not for å fange organismene torskeyngelen spiser.