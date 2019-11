Jenter velger vekk tekniske yrker: – Blir sett på som «mannejobber»

– Tradisjonell tankegang

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) utførte nylig en behovsundersøkelse som viste at 49 prosent av de spurte arbeidsgiverne tror det vil bli behov for flere ingeniører i fremtiden, og 40 prosent svarte at det er vanskelig å skaffe ingeniørarbeidskraft.

I samme undersøkelse oppga 6 av 10 medlemsbedrifter hos Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at de har stort behov for kompetanse innen yrkesfag.

Halliburton har også de siste årene forsøkt å rekruttere flere jenter, og ønsker at det til slutt skal være 50–50 andel av hvert kjønn.

– Vi ønsker å øke andelen jenter, som per nå er i et stort mindretall. Jeg tror mye handler om en tradisjonell tankegang hvor teknologiske yrker fortsatt blir sett på som «mannejobber». Vi trenger mangfold og balanse i både kjønn og alder for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, sier Susanne Øye, som jobber i Halliburton og er medlem i NITO Rogaland.

For å øke andelen kvinnelige søkere til tekniske yrkesfag, fagskoler, høyskoler og universitet har NITO, NHO og Nasjonalt Senter for Realfagrekruttering (NSR) prosjektet «Jenter og teknolog» som legger ut på Norgesturne for tredje gang i år.