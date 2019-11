Endúr Sjøsterk har blitt tildelt kontrakter for bygging av to nøkkelferdige fôrbåter til kunder i Norge.

Det skriver selskapet i en melding mandag.

– Endúr Sjøsterk ser frem til å kunne levere ytterligere to nøkkelferdige fôrflåter basert på vårt robuste betongskrog. Vår målsetting er levere et flåtekonsept som gir kunden en konkurransedyktig levetidskostnad og en høy fleksibilitet med tanke på fremtidige bruksområder i takt med utviklingen i næringen, sier daglig leder Øyvind Risnes i Endúr Sjøsterk.

De to nye kontraktene innebærer at Endúr Sjøsterk så langt i år har inngått kontrakter for i overkant av 100 millioner kroner, fordelt på produksjon av fire nøkkelferdige fôrflåter.