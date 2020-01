Seismikkselskapet Shearwater, som har hovedkontor på Laksevåg i Bergen, har blitt verdens største selskap innen maritim seismikk. Det brukes til å kartlegge havbunnen blant annet i leting etter olje og gass.

I kjølvannet av oljenedturen var det tøffe tider i bransjen, men nå har markedet snudd. Ved starten av 2019 hadde Shearwater ni såkalte fartøymåneder med jobb for skipene sine, der en fartøymåned betyr at et skip har jobb i en måned. Ved starten av 2020 var dette tallet mer enn syvdoblet, til 65 fartøysmåneder.

Den økte ordrereserven reflekterer ifølge selskapet en økende etterspørsel, men også at selskapets strategi om å kjøpe opp andre virksomheter har vært vellykket.

– Det er et marked som er i en sakte forbedring, og så handler det også om størrelsen på selskapet, sier konsernsjef Irene Waage Basili i Shearwater til Sysla.

Størst, men fortsatt mye i opplag

Shearwater kjøpte i 2018 seismikkvirksomheten til Schlumberger for rundt fem milliarder kroner. Dermed tok selskapet over blant annet 10 nye seismikkskip. Onsdag melder selskapet at de har fullført kjøpet av fem seismikkfartøy fra det franske selskapet CGG.

Bergensselskapet er dermed verdens største av sitt slag med til sammen 23 skip. På andreplass kommer Lysaker-baserte PGS med 13, mens Polarcus, med hovedkvarter i Dubai, er på tredjeplass med syv.

Av Shearwaters 23 båter er det imidlertid fortsatt bare 10 som er i drift. Resten ligger i opplag, hovedsakelig i Farsund i Agder. Basili ser for seg at de kan ha 12 skip i drift i løpet av våren, ut fra det hun ser som sannsynlige kontrakter.

Færre selskaper