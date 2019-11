Tidligere i år ble det kjent at Equinor skal bygge en gigantisk havvindpark utenfor New York i USA. Prosjektet skal koste tre milliarder dollar og gi strøm til en halv million husstander.

Empire Wind, som prosjektet heter, føyer seg inn i rekken med andre havvind-utbygginger som Doggerbank utenfor Storbritannia og Hywind Tampen på norsk sokkel.

– Hvorfor skjer det så rundt havvind nå?

– Det handler om at kostnadene knyttet til havvind har kommet kraftig ned, bare de siste årene, sier Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk i denne episoden av podkasten Det vi lever av.

Store framskritt

Ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank er det flere årsaker til at kostnadene er på vei nedover.- Når man begynner med nye ting, får man enorme læringseffekter etter hvert som det gjøres i større skala. Det har vi også sett med solkraft. Samtidig får vi en teknologisk utvikling. Vindmøllene ser veldig annerledes ut nå enn for bare noen år siden. Dette vil fortsette i noen år til, sier Knudsen.

Øvrebekk mener norske myndigheter må være på vakt dersom Norge skal bli med på havvind-toget.

– I Norge har vi vært litt trege med å åpne for havvind. Først det siste halvåret har myndighetene sagt at to områder på norsk sokkel skal åpnes for havvind. Så får vi se hva som skjer framover, men jeg tror de må komme på banen dersom Norge skal ha mulighet til å være med, sier hun.

Hele episoden kan du høre her: