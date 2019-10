Det viser tall fra Oljedirektoratet tirsdag.

Foreløpige produksjonstall for september viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.574.000 fat olje, NGL og kondensat.

Også salget av gass var lavere i september, med et salg på 5,8 milliarder standard kubikkmeter gass, ned 2,4 milliarder fra måneden før.

Oljeproduksjonen er 7,7 prosent under direktoratets prognose for september og 4,1 prosent under prognosen for produksjonen så langt i 2019.

De viktigste årsakene for at produksjonen er lavere i september er tekniske problemer og vedlikeholdsstans på enkelte felt, skriver Oljedirektoratet.