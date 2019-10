– Norsk sokkel er i endring, det er det ingen tvil om. Og det skjer fort. For bare få år siden ville denne oversikten sett ganske annerledes ut, sier Knudsen til Sysla.

Han leser den ferske listen over de største produsentene på norsk sokkel med interesse og biter seg umiddelbart merke i flere ting:

– Det mest påfallende er jo hvor svære Equinor og Petoro er. Det er også interessant å se hvor stort Vår Energi nå blir, sier Knudsen, som altså også trekker fram at endringene i aktørbildet har vært dramatiske på kort tid.

Store ambisjoner

Sent i september ble det kjent at Vår Energi kjøper opp resten av ExxonMobils eiendeler i Norge og blir det tredje største selskapet på sokkelen. Oppkjøpet føyer seg inn i en trend der gamle giganter selger seg ned eller ut av norsk sokkel, mens nye aktører kommer inn og bygger seg opp.

Knudsen mener utviklingen har både positive og negative sider.

– Det er bra for norsk sokkel med nye aktører som ønsker å satse her. De nye selskapene er på vei oppover og har klare mål med aktiviteten i Norge. Flere av de tradisjonelle gigantene har vært mer opptatt av å holde på det de har, uten planer om utvikling, sier han.

Knudsen trekker fram Vår Energi, Lundin, Aker BP og til dels Wintershall Dea som relativt ferske selskaper med klare ambisjoner om betydelig vekst på norsk sokkel.

Spår flere oppkjøp

– Likevel er det også kjipt når noen av verdens største oljeselskaper trekker seg ut. De har mye kompetanse og enorme organisasjoner i ryggen, noe som også har vært bra for norsk oljenæring. Deler av dette videreføres i nye selskaper, men noe forsvinner naturligvis, sier han.

Knudsen har latt seg fascinere av Vår Energis Exxon-oppkjøp verdt nesten 40 milliarder kroner, og beskriver det som “helt vanvittig”. Han tror det blir mer av slikt framover.

– Sannsynligvis kommer det flere oppkjøp på norsk sokkel, sier Knudsen.

De mellomstore blir viktigere

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, er enig.

– Vi vil nok løpende se endringer etter hvert som norsk sokkel blir eldre. Det betyr at de store, internasjonale selskapene får mindre tilstedeværelse her, mens Equinor og mellomstore selskaper blir mer sentrale, sier han.

Også den tidligere Ap-statsråden ser både gode og mindre heldige aspekter ved utviklingen.

– På den ene siden har de store selskapenes kapital og kompetanse vært viktig. Samtidig er det ikke negativt at nye aktører kommer inn med tro på at de kan utvikle norsk sokkel. De mener de kan skape større verdier enn de store trodde, og da er det bare positivt at de etablerer seg her, sier Schjøtt-Pedersen.

– Kjempespennende

Martha Skjæveland er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i hardtsatsende Vår Energi. Hun forteller at veksten skaper stor entusiasme blant de ansatte.

– Det som skjer med selskapet, er kjempespennende. Dette viser at de store visjonene ikke bare var ord. Det er spesielt gøy at det skjer så fort, sier hun.

Vår Energi ble etablert da Eni Norge ble slått sammen med Point Resources i fjor. Selv kom Skjæveland fra Eni.

– Til tross for at Eni fortsatt er den største eieren, merkes det at vi er et mer selvstendig selskap nå. Det er heller ingen tvil om at satsingen har tatt seg kraftig opp etter at vi ble Vår Energi, sier hun.