– Jeg gleder meg hver dag over å jobbe for denne næringen, men i dag er jeg litt ekstra stolt. Det vi markerer her, endret landet vårt. At noen fant Ekofisk for 50 år siden, har gitt oss enorme muligheter, sier Freiberg til Sysla.

– Det skjedde flere store ting i 1969. USA landet på månen, og vi fant olje. Ekofisk var vår månelanding, sier Freiberg.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, peker på at dette er en spesiell uke på flere måter.

– Mandag tappet Mongstad den første oljen fra Johan Sverdrup, som skal produsere i 50 år. Og i dag er det 50 år siden Ekofisk ble funnet. Det er en historisk uke, sier Schjøtt-Pedersen.