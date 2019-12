Mens Bristow gikk med nytt, stort underskudd i siste regnskapsår, ble det kraftig forbedring for konkurrenten CHC Helikopter Service.

Inntektene økte fra 1,3 til 1,6 milliarder kroner, mens resultatet før skatt vokste fra 6,6 til 77,3 millioner kroner. CHC har avvikende regnskapsår, og tallene gjelder for perioden mellom 1. mai 2018 og 31. april i år.

– Vi er fornøyde med økningen i driftsinntekter i 2019. Det ligger mye hardt arbeid bak dette på tvers av basene våre i Norge. Størstedelen av omsetningsveksten er relatert til lete- og boreaktivitet som av natur preges av kortsiktig kontrakter og mindre forutsigbarhet. Vi forventer et tilsvarende aktivitetsnivå i inneværende regnskapsår, forteller norgessjef Per André Rykhus til Sysla.

CHC har en markedsandel på rundt 40 prosent på norsk sokkel, mens Bristow har resten.

– Ikke tilfredsstillende

Til tross for forbedringen er ikke Rykhus fornøyd med fjoråret. Mye av veksten på bunnlinjen skyldes nemlig at selskapet kom til enighet med en leverandør om et oppgjør det tidligere var diskusjon rundt. Betalingen fra leverandøren hevet resultatet med nesten 60 millioner kroner.

– Det underliggende driftsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vi fortsetter effektiviseringen og må øke lønnsomheten ytterligere, mener han.

CHC hadde i perioden et driftsresultat på 21,7 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på bare 1,33 prosent. Året før var imidlertid enda svakere. Da ble driftsresultatet minus 14,4 millioner kroner.

Utnytter flåten bedre

Ifølge Rykhus er det kjølvannet fra oljekrisen som skaper problemer.

– Fokus på kostnadseffektivitet preger fortsatt olje- og gassindustrien, noe som igjen påvirker etterspørselen etter helikoptertjenester. Selskapet jobber kontinuerlig med å implementere nødvendige tiltak for å øke konkurransekraften og lønnsomheten.

Ifølge Rykhus gjennomføres det flere tiltak for å bedre inntjeningen. Blant annet er helikopterflåten bedre tilpasset etterspørselen og utnyttelsesgraden bedre enn tidligere, noe som også bidro til resultatforbedringen i fjor. CHC har i dag 23 helikoptre i Norge.

– For øvrig jobber vi kontinuerlig med å redusere egne innkjøpskostnader, samt optimalisering og digitalisering av egne prosesser, forklarer Rykhus.

Også CHC-konsernet har hatt store økonomiske problemer de siste årene. Som konkurrenten Bristow var CHC Group under konkursbekyttelse i USA, fra mai 2016 til mars 2017.