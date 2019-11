«Krever ledelse»

På spørsmål om hvordan oljebransjen skal unngå en ny lønnsspiral, svarte Færøvik at det krever ledelse.

– Så får vi se om vi klarer å beholde sunn fornuft i lønnsoppgjørene framover. For et handler til syvende og sist om norsk sokkel sin konkurransekraft mot alle olje- og gassprovinser. Vi må beholde langsiktigheten, sa Færøvik.

Hennes eget inntektshopp på 200 prosent i 2018 forklares med bonusutbetaling, framgår det av årsrapporten til Lundin Norway.

Færøvik fikk en bonus på 11,3 millioner kroner – i årsrapporten omtalt som «performance based incentive plan». En utvalgt gruppe av ledere er med på ordningen, hvor de etter tre år mottar aksjer i morselskapet Lundin Petroleum ut fra prestasjon. Dette måles ut fra avkastningen på aksjen mål mot andre lignende oljeselskap.

Færøvik passerte i 2018 tre år som Ludin-sjef i Norge – og økningen inntekt er knyttet til utbetaling av tildelte aksjer, opplyser selskapet.

Aker på toppen

Selv med 15 millioner kroner i inntekt er det mange millioner opp til toppen på oversikten over hva oljesjefene tjener. Øverst troner Øyvind Eriksen, toppsjefen i Aker ASA, nærmest som vanlig. Hans skattbare inntekt i 2018 var på 28,9 millioner kroner.

Så følger norgessjef Trond-Erik Johansen i Conoco Phillips med 28,5 millioner kroner. Han er også selskapets sjef for Europa og Nord-Afrika. Nylig ble det klart at Johansen har fått seg ny jobb i Conoco Phillips i Houston, som selskapets øverste leder for helse, miljø og sikkerhet.

Johansen økte inntekten sin markant i 2017, da han økte fra 11 millioner året før til 23,9 millioner. Veksten fortsatte i 2018, om enn litt mindre, og Conoco Phillips-direktøren hadde en skattbar inntekt på 28,5 millioner kroner.

Så følger konsernsjef Eldar Sætre i Equinor med 17,1 millioner kroner. Også han har en solid inntektsøkning fra 2017, da han endte på 12,9 millioner kroner – en økning på 33 prosent.

Blant Equinor-ansatte på sokkelen var misnøyen stor over siste lønnsoppgjør i bedriften – og konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe kalte selskapet for en lønnssinke når de kom til de ansatte – men ikke når det gjaldt ledelsen.