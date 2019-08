Erna legger toppmøte om havvind til Bergen

– Vi har ingen offentlig deltakerliste ennå. Det bli et «by invitation only»-møte, sier Qvale, som ikke har mer informasjon om toppmøtet ennå.

Invitasjonene fra statsministeren er sendt. Aftenbladet er kjent med at flere aktører allerede har mottatt sin invitasjon.

– Norge har et unikt utgangspunkt for å ta en større del av det sterkt voksende havvindmarkedet. Derfor vil jeg innen kort tid invitere norsk leverandørindustri, næringsliv og andre relevante aktører til et eget møte om hvordan vi kan sikre at Norge tar en større del av dette markedet, sa statsminister Erna Solberg til NTB i juni.

Som Aftenbladet har skrevet har Stavanger hatt som mål å samle topp-politikerne til en havvindkonferanse i Stavanger i høst. Men en konkurranse, blant annet fra en konferanse i Oslo i september gjør at Stavanger har utsatt planene til neste år.

Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger sier at han gjerne skulle sett at statsministeren la havvind-toppmøtet til Stavanger, men at de ikke har noen planer om å sture over dette.

– Nå planlegges et nytt industrieventyr, og det faktumet skal ikke overskygges av smålige diskusjoner mellom de ulike miljøene. Møtet i Bergen blir helt sikkert bra, så legger vi det til Stavanger-regionen neste gang, legger han til.