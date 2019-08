I 2017 omtalte Aftenbladet lønninger ned mot 33 kroner timen på en norsk båt.

I kjølvannet av slike eksempler utreder regjeringen nå et mulig krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, skriver avisen.

En ekstern utredning fra Wikborg Rein Advokatfirma AS og Oslo Economics AS ble i slutten av juni sendt ut på høring.

«Folkeretten inneholder handlingsrom for at Norge kan kreve nasjonale lønns- og arbeidsvilkår om bord utenlandske skip, såfremt nærmere vilkår er oppfylt», heter det i rapporten.

SV: – Det er flaut

Solfrid Lerbrekk (SV) mener utredningen viser at regjeringen nå har juridisk handlingsrom til å få norske arbeidsvilkår på plass.

I tillegg peker stortingsrepresentanten på en rapport bestilt av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i samarbeid med LO. Også den konkluderer med et handlingsrom for lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

– Nå er det opp til regjeringen å følge opp, utredningene viser at handlingsrommet er der. SV vil at det skal være skikkelige og ryddige vilkår i norsk arbeidsliv, og norsk sokkel og i norske farvann er en selvsagt del av det. De aller fleste av verdens sjøfartsnasjoner har ordnet opp i regelverket sitt for lenge siden. Det er flaut at Norge ikke har gjort det samme, slår hun fast.

– Dette handler ikke bare om å ha et ryddig arbeidsliv, det handler også om at vi vil ha en god næringspolitikk. Den kompetansen norske sjøfolk besitter, er utrolig viktig for hele det maritime miljøet for utvikling og bygging av skip. For uten den opplæringen som foregår om bord, blir det vanskelig å bygge så gode skip som man gjør i Norge, fortsetter hun.

Inviterer til bransjemøte

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varsler nå at han vil invitere sjøfartsorganisasjonene til et møte for å diskutere oppfølgingen av det han kaller en grundig utredning som viser mulighetene.

– Foreløpig har vi ikke tatt stilling til hvor veien går videre, sier han i en e-post.

Statsråden mener utredningen viser betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensene av å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Sysselsettingen av norske sjøfolk vil på kort sikt kunne øke noe, men økte kostnader vil på lengre sikt kunne føre til redusert lønnsomhet for rederiene og dermed tapte arbeidsplasser, slår han fast.

– Blant annet vil det kunne bli ulønnsomt å utvinne marginale petroleumsfunn på norsk sokkel, og ha negative konsekvenser for den maritime klyngen om offshorerederier velger å anløpe norsk sokkel fra utenlandske havner, fortsetter han.