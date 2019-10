Produksjonen er i gang igjen ved fabrikken til Norsun i Årdal, etter strømbruddet som rammet fabrikken 8. oktober.

Selskapet trekker dermed tilbake permitteringsvarselet, som ble sendt ut til 230 ansatte etter at produksjonsstansen i tilfelle fabrikken måtte ha en lengre nedstengning.

Fabrikken måtte opprinnelig ta ut 49 av de 71 smelteovnene, eller trekkerne, på fabrikken. Nå er 60 tilbake i drift.

– NorSun har god framdrift i arbeidet med å starte opp krystalltrekkerne etter det omfattende strømbruddet og spenningsforstyrrelsene. Av våre 71 trekkere er 60 alt tilbake i normal drift, sier administrerende direktør Svenn Ivar Fure i en pressemelding.

Selskapet jobber videre for å sikre trygg oppstart av de resterende trekkerne før helgen, legger han til.

Gransker strømbruddet

Strømbruddet er fremdeles under gransking, men bruddet skjedde på sentralnettet til Statnett.

Statnett bekreftet til Sysla forrige uke at strømbruddet skjedde som følge av en feil i transmisjonsnettet, som de har ansvaret for. Hendelsen kom under planlagt arbeid ved Fortun transformatorstasjon som ligger i området, ifølge pressevakt Martha Hagerup Nilson i Statnett.

I forbindelse med strømbruddet ble elektronisk utstyr og batteribanker i styrings- og sikkerhetssystemene til Norsun skadet.

Dette gjorde at manuell nødkjøling av produksjonsenhetene måtte igangsettes for første gang i selskapets historie. Flere av trekkerne fikk synlige merker på utsiden. Som en følge av dette, måtte trekkerne gjennomgås nøye før oppstart.