– Så ingen sluttdato er satt?

– Hehe, da hadde du sikkert hørt om det, så, nei, jeg har ikke det, sier Sætre.

Oljelønninger

Lønnsnivået i engelske Premier League er, sammenlignet med de fleste andre bransjer, astronomisk. Heller ikke oljebransjen er i samme liga, men den fryktede lønnsspiralen er nå tilbake, fortalte Erik Jølberg, konsernsjef i slangegiganten Tess, til Sysla i forrige uke.

Sætre peker på «stabile, underliggende driftskostnader på norsk sokkel», men på spørsmål fra Aftenbladet er han ordknapp om lønnsutsiktene framover.

– Jeg skal ikke kommentere på lønn, verken min egen eller andres, det gjør jeg aldri, men generelt er det utrolig viktig ikke å la seg rive med nå, advarer Sætre.

– Vi har vært gjennom en tøffere situasjon enn den vi er i nå. Vi ser vel en industri som begynner å gå litt fortere, litt mer aktivitet, både internasjonalt og på norsk sokkel, og det vi må vokte oss for, er å la oss rive med av det og glemme hva vi vært gjennom. Vi må sikre oss at vi nå biter oss fast i bordkanten og fokuserer på kostnader. Det jobber vi veldig mye med internt. Hvordan kan vi hele tiden holde igjen og prioritere riktig og forbedre oss. Summen av det er at vi har klart å opprettholde kostnadsnivået. Det gjelder alle elementer som definerer kostnadsnivået vårt, sier han.

Brexit og Bahamas

Brexit er en X-faktor Sætre har jobbet mye med, men han sier at «det blir ingen store konsekvenser for oss», ei heller for olje- og gassleveransene.

– Vi ser ikke at det blir påvirket på noen måte, men vi har mange ansatte i Storbritannia, og litt avhengig av de løsningene man faller ned på, kan det oppstå mer eller mindre praktiske problemer rundt det, sier han.

Konsernsjefen gjentok torsdag at sikkerhet er Equinors viktigste prioritet. Derfor er han ikke fornøyd med antall uønskede hendelser går opp. Det er nå 0,6 hendelser per 1 million arbeidstimer. Snittet i fjor var på 0,5.

– Det kunne ikke vært verre, sier Sætre om orkanen som i månedsskiftet august-september traff Bahamas og Equinors oljeterminal der med full styrke.

Da hadde Equinor 54 ansatte på Grand Bahama. Alle slapp unna naturkatastrofen med livet i behov, men «det var ingen selvfølge», forteller Sætre til Aftenbladet.

– Mange mistet familiemedlemmer, hus og hjem. Sikkerheten til alle disse har vært vår viktigste forpliktelse gjennom hele hendelsen. Vi har vært tydelige på at vi skal rydde opp etter oljelekkasjen. Vi har kommet langt og samarbeider godt med lokale myndigheter, sier han.

Equinor skal gå gjennom Bahamas-hendelsen for å hente ut «maksimalt med læring.» Sætre sier Equinor må være forberedt på at flere slike type hendelser kan inntreffe.

– Tanken også i Nordsjøen er å designe for det aller verst tenkelige, sier Sætre.

Milliardsmell

Tredje kvartal ble blant annet preget av lavere olje- og gasspriser og utsatt gassproduksjon på norsk sokkel til en periode med høyere gasspriser.

Equinors forventninger til økning i oljeprisen er skrudd noe ned til 80 dollar fatet i 2030. Det er også tatt regnskapsmessige tap (nedskrivninger) på over 25 milliarder kroner som i første rekke skyldes noe mer pessimisme knyttet til olje- og gassprisene.

– Kan du si hvor mye har dere redusert produksjonen med og hva den forventede effekten er når den skal tas ut senere?

– Svaret er nei. Men det jeg kan si, er at i samme kvartal i fjor produserte vi faktisk over snittet. Det var et godt pris-kvartal, og vi produserte ganske mye. (…) Jeg kan ikke være presis på dette, for dette er et gassmarked, og et effektivt marked, og jeg føler jeg går langt i det jeg sier, men å kvantifisere, det kan jeg ikke gjøre, sier Sætre.

Johan Sverdrup har allerede oppnådd en dagsproduksjon på over 200.000 fat, og det er ifølge Sætre aldri noe offshore oljefelt som har hatt en så stor produksjon under tre uker etter at det er satt i drift. Full kapasitet ventes å bli nådd neste sommer etter at to til fire brønner er boret.

Konsernsjefen sier han tror Equinor ville klart selv veldig godt selv uten Johan Sverdrup, men understreker at giganten er en veldig viktig bidragsyter.

– Høyre-topper tenker høyt om å endre rammebetingelser for oljesektoren. Sist ut er KrFU som har vedtatt å stenge ned oljenæringen innen 2035. Hva er din vurdering av det politiske bildet i Norge for sektoren nå?

– Jeg opplever fortsatt en sterk støtte for industrien. Jeg observerer, ser og har stor respekt for at det er ulike syn i den politiske debatten, der også den type synspunkt er representert. Jeg respekterer og observerer det, og så skal vi være med i debatten fra vår side, sier Sætre.

PS! Sætre vil ikke kommentere rettssaken mot Equinor-tillitsvalgt Idar Martin Herland i arbeidsretten. Herland fikk en skriftlig advarsel fra Equinor grunnet brudd på lojalitetsplikten ovenfor bedriften. YS og NHO er parter i saken.